«Хаббл» сфотографировал место рождения новых звезд
Оно относительно близко к Земле.
Оно относительно близко к Земле.
Космический телескоп «Хаббл» сделал снимок неправильной галактики IC 10, которая известна очень мощными всплесками звездообразования.
IC 10 находится в созвездии Кассиопея. Она считается неправильной потому, что ее форма хаотична, тогда как три четверти известных галактик имеют спиральную или эллиптическую структуру. Ученые предполагают, что неправильные галактики были деформированы гравитационными силами.
IC 10 находится относительно близко к нам — в 2,2 миллиона световых лет. Несмотря на это изучать ее довольно тяжело, потому что она находится в «неудобной» для наблюдений зоне — вблизи плоскости Млечного Пути.
Это единственная галактика в Местной группе, проявляющая активное звездообразование. Формирование звезд в ней продолжается в течение длительного периода времени.
Анна Лысенко