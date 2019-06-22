В США медведь заперся в доме и уснул в шкафу
Он долго отказывался выходить.
Он долго отказывался выходить.
Медведь прокрался в дом к семейной паре в городке
Животное случайно захлопнуло дверь изнутри. Побродив по дому, зверь забрался в шкаф и уснул на верхней полке.
Владельцы жилья позвонили в офис шерифа. Прибывшие правоохранители попытались выманить животное снаружи, но оно не поддалось на уговоры. Они смогли открыть дверь, но медведь снова не обратил на людей внимания.
«Он медленно потянулся, зевнул и без удивления посмотрел на дверь», — написал офис шерифа в соцсетях.
В итоге на место инцидента вызвали сотрудников Департамента рыбного хозяйства, дикой природы и парков штата Монтана. После укола снотворного медведя удалось наконец вытащить из дома.
Животное уже пришло в себя и отправилось обратно в лес.
Число черных медведей в США, по оценкам специалистов, достигает 300 тысяч. Большинство их них обитает в Монтане и прилегающих штатах.
Анна Лысенко