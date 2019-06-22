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13:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США медведь заперся в доме и уснул в шкафу

Он долго отказывался выходить.

Медведь прокрался в дом к семейной паре в городке Батлерс-Крик, штат Монтана.

Животное случайно захлопнуло дверь изнутри. Побродив по дому, зверь забрался в шкаф и уснул на верхней полке.

Владельцы жилья позвонили в офис шерифа. Прибывшие правоохранители попытались выманить животное снаружи, но оно не поддалось на уговоры. Они смогли открыть дверь, но медведь снова не обратил на людей внимания.

«Он медленно потянулся, зевнул и без удивления посмотрел на дверь», — написал офис шерифа в соцсетях.

В итоге на место инцидента вызвали сотрудников Департамента рыбного хозяйства, дикой природы и парков штата Монтана. После укола снотворного медведя удалось наконец вытащить из дома.

Животное уже пришло в себя и отправилось обратно в лес.

Число черных медведей в США, по оценкам специалистов, достигает 300 тысяч. Большинство их них обитает в Монтане и прилегающих штатах.

Анна Лысенко

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