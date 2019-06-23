Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ультиматум Меркель по снятию санкций вызвал быстрый ответ из РФ
Когда УАЗ вызывает радость и улыбку: машину все фотографируют
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Пес по кличке Трамп стал самым уродливым в миреОн победил в конкурсе самых некрасивых собак
Дерзкий сигнал России для НАТО восхитил китайских экспертов
Путин сказал, откуда взялись миллиарды Захарченко
Уехавший с мужчиной в США Лазарев обидел Сеть оскорбительным фото
"Любил в чулках": офицер МВД насиловал подчиненных
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Женщина сделала сама себе кесарево: история
Пенелопа Крус в дерзких образах снялась для глянца (фото)
Старший сын Натальи Водяновой стал звездой модного показа
6-летний сын Жанны Фриске растет копией мамы
Илья Лагутенко показал редкое фото с дочками
Что стоит покупать в ИКЕА в маленькую квартиру, а что — нет
Что придет на смену эпохе дачников
Фоторепортажи
28Город будущего
10Выпускной-2019
09:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 23 июня: будет ли дождь

Непогоду предскажет поведение птиц.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 60% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

23 июня в церковном календаре — Тимофеев день. Дату эту в народе не любили, боялись дурных предзнаменований. Крестьяне следили за птицами и дикими животными, поведение которых иногда «предсказывало» падеж скота или пожары.

О погоде судили по восходу солнца. Если на рассвете душно — позже будет дождь. Если во время грозы перед синими тучами идут белые — будет град.

Не видно пауков и муравьев — к ненастью. Птицы нахохлились или себя общипывают — к дождю.

Читайте также

Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Новый «дешевый» внедорожник Mercedes: решаем красивый или нет Первые фотографии нового серийного Mercedes-Benz GLB немцы показали на прошлой неделе. На тест-драйве роскошного внедорожника марки по имени GLS нам неожиданно представили еще и GLB. Покататься не дали, но первые впечатления от этой модели у нас уже есть
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Надоело: Брак vs Сожительство 460
Для себя родили, сами и выкручивайтесь? 339
Лидеры и ведомые. 253
Хамство 246
Леди
Сколько стоит наряд 54-летней Ирины Безруковой 54-летняя телеведущая опубликовала фото в пыльно-розовом брючном костюме. Сколько стоит наряд Ирины? Рассказываем ниже.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»