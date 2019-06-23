Народные приметы на 23 июня: будет ли дождь
Непогоду предскажет поведение птиц.
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Непогоду предскажет поведение птиц.
23 июня в церковном календаре — Тимофеев день. Дату эту в народе не любили, боялись дурных предзнаменований. Крестьяне следили за птицами и дикими животными, поведение которых иногда «предсказывало» падеж скота или пожары.
О погоде судили по восходу солнца. Если на рассвете душно — позже будет дождь. Если во время грозы перед синими тучами идут белые — будет град.
Не видно пауков и муравьев — к ненастью. Птицы нахохлились или себя общипывают — к дождю.