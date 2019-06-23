В Гондурасе «воскресли» три вида животных
Считалось, что они вымерли полвека назад.
Считалось, что они вымерли полвека назад.
В лесах Гондураса найдены три вида животных, которые считались вымершими в этом регионе.
Находку сделала группа ученых в рамках программы Rapid Assessment Program, которая с 1990 года занимается изучением биоразнообразия и здоровья экосистем в самых разных уголках планеты.
В частности, была найдена летучая мышь Phylloderma stenops, которую здесь не видели 75 лет.
Еще одна находка — змея Rhinobothryum bovallii, о которой не сообщали с 1965 года.
Наконец, был найден
Регион
Исследователи также обнаружили 22 вида, которые никогда не были зарегистрированы в Гондурасе. В общей сложности в
Анна Лысенко