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12:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Гондурасе «воскресли» три вида животных

Считалось, что они вымерли полвека назад.

В лесах Гондураса найдены три вида животных, которые считались вымершими в этом регионе.

Находку сделала группа ученых в рамках программы Rapid Assessment Program, которая с 1990 года занимается изучением биоразнообразия и здоровья экосистем в самых разных уголках планеты.

В частности, была найдена летучая мышь Phylloderma stenops, которую здесь не видели 75 лет.

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Еще одна находка — змея Rhinobothryum bovallii, о которой не сообщали с 1965 года.

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Наконец, был найден жук-тигр из семейства жужелиц, который встречался только в Никарагуа.

Регион Ла-Москития, где были сделаны находки, ученые назвали «одной из немногих оставшихся в Центральной Америке областей, где экологические и эволюционные процессы пока нетронуты».

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Исследователи также обнаружили 22 вида, которые никогда не были зарегистрированы в Гондурасе. В общей сложности в Ла-Москитии команда зарегистрировала 246 видов бабочек и мотыльков, 30 летучих мышей, 57 земноводных и рептилий.

Анна Лысенко

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