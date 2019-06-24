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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Турции, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.

Источник: Reuters

Эксперты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих этим летом в популярных приморских городах.

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Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму, по данным агрегатора, составляет 53 356 рублей. Два авиабилета из Москвы в Анталью стоят от 22382 рублей в обе стороны, а неделя в трехзвездочной гостинице — от 9 510 рублей. Общий бюджет тура — 31 892 рубля, что на 40% ниже стоимости поездки в Крым.

Отпуск в Бургасе будет стоить 41 126 рублей: 26 478 рублей за два авиабилета из Москвы и обратно и 14 648 рублей — плата за неделю проживания в отеле. Это на 23% дешевле отпуска в Крыму.

Кроме того, бюджетное путешествие на море можно организовать в Грецию — отдых в Салониках выйдет в 44 788 рублей на двоих (25 462 рубля — стоимость перелета и 19 326 рублей — гостиницы). Экономия относительно Крыма составит 16%.

За отпуск в безвизовой Черногории пара туристов заплатит 45 127 рублей: 29 988 рублей за перелет и 15 139 рублей за проживание в Будве. Такая поездка дешевле отдыха в Крыму на 15%.

Можно сэкономить 11%, полетев на Кипр. Билеты в Ларнаку из Москвы — 29 908 рублей, а отель в небольшом городе Полис — 17 508 рублей. То есть общий бюджет поездки на двоих составляет 47 416 рублей.

Завершает рейтинг бюджетных альтернатив Крыма город Актау. Поездка в Казахстан на двоих обойдется в 50 267 рублей. Заплатив 38 564 рубля за авиабилеты и 11 703 рубля за гостиницу, путешественники сэкономят 6%.

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