Долгосрочный прогноз погоды на июль 2019 г
В Москве и Подмосковье предполагаемая среднемесячная температура +21…+22 °С, что на 2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 100−120 мм, что на 30−40% больше обычного.
В Москве и Подмосковье предполагаемая среднемесячная температура +21…+22 °С, что на 2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 100−120 мм, что на 30−40% больше обычного.
В Северном федеральном округе ожидаемая средняя температура июля +14…+20 °С, что на 1−2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков 40−60 мм, что меньше обычного.
В начале месяца без существенных осадков, днем максимальная температура +21…+26 °С, в Мурманской области — +10…+15 °С. К середине первой декады пройдут кратковременные дожди, возможны грозы: максимальная температура днем +19…+24 °С. К концу первой десятидневки местами кратковременный дождь и станет прохладнее, днем +16…+21 градус, в Вологодской области — до +23 °С.
К середине месяца ожидается неустойчивая, но теплая погода с кратковременными грозовыми дождями, дневная температура +23…+28 градусов, в Вологодской области — до +30 °С., в Мурманской области — +17…+22 °С. В конце второй декады жаркая и сухая погода ожидается на большей части территории, максимальная температура днем +25…+30 градусов, местами воздух прогреется до +32 °С. К середине третьей десятидневки пройдут грозовые дожди и станет прохладнее, днем +19…+24 °С, в Мурманской области температура днем +12…+17 °С. Завершится июль сухой и умеренно теплой погодой, температура днем +21…+26 °С, в Вологодской области — до +28 градусов, в Мурманской области днем не выше +13…+18 градусов, вероятны кратковременные дожди.
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В начале месяца пройдут кратковременные грозовые дожди и умеренно тепло: температура днем +21…+26 °С. К середине первой декады без существенных осадков, максимальная температура днем +23…+28 °С. В конце первой десятидневки не исключены грозовые ливни, днем +20…+25 °С.
К середине месяца местами кратковременные грозовые дожди, дневная температура +24…+29 °С.
В конце второй декады ожидается сухая и жаркая погода: днем воздух прогреется до +28…+33 градусов. К середине третьей десятидневки вероятны кратковременные грозовые ливни, максимальная температура днем +26…+31 °С.
Завершится июль теплой и сухой погодой, днем +23…+28 градусов.
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В первые дни месяца без осадков, дневная температура +22…+27 °С. К середине первой декады не исключены кратковременные дожди, возможны грозы, днем +20…+25 °С. В конце первой десятидневки установится сухая и теплая погода, днем максимальная температура +23…+28 градусов.
К середине месяца вероятны локальные грозовые дожди и жарко, дневная температура +27…+32 °С. В конце второй декады жара усилится, осадков не ожидается, днем +29…+34 °С. К началу третьей десятидневки сохранится жаркая и сухая погода, температура днем +30…+35 градусов. В середине третьей декады локальные грозовые дожди, жара ослабеет, днем максимальная температура +27…+32 °С. Завершится июль теплой и сухой погодой, днем воздух прогреется до +24…+29 °С.
Жесточайшая засуха охватила Поволжье в 2010 году. В Самаре выпал лишь 1 мм влаги, а средняя месячная температура достигла +27,2 градуса, что более чем на 6 градусов выше обычной, чего никогда ранее не наблюдалось. Очень теплым был и прошлогодний июль, в первые дни месяца воздух прогревался до +32…+37 градусов. В начале третьей декады прошумел рекордный по интенсивности ливень с грозой, за сутки 21 числа выпало 29 мм, что составляет половину месячной нормы.
На Нижней Волге ожидаемая средняя температура месяца +24…+26 °С, что на градус выше нормы. Предполагаемое количество осадков 10−25 мм, что меньше обычного.
В начале месяца местами кратковременные грозовые дожди, температура днем +23…+28 °С, в Астраханской области — до +32 градусов. К концу первой десятидневки без существенных осадков, днем +24…+29 °С, в Астраханской области — до +33 °С.
К середине месяца установится жаркая и сухая погода, температура днем +30…+35 градусов, в Астраханской области — до +37 °С. В конце второй декады сохранится сухая и жаркая погода, дневная температура +32…+37 °С, местами до +39 °С.
Ближе к концу месяца местами пройдут кратковременные грозовые дожди и жара немного спадет: днем максимальная температура +27…+32 °С, в Астраханской области — до +35 градусов.
На юге ЕТР предполагаемая средняя температура июля +25…+26 °С, что на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков 25−35 мм, что меньше обычного.
В начале месяца без осадков, температура днем +24…+29 °С. К середине первой декады местами кратковременный дождь и гроза, температура днем +23…+28 °С. В конце первой десятидневки без осадков, днем воздух прогреется до +26…+31 градуса.
К середине месяца без осадков, днем максимальная температура +30…+35 градусов.
В конце второй десятидневки днем +32…+37 °С, малооблачно. К середине третьей декады местами пройдут кратковременные грозовые дожди и жара ослабеет до +27…+32 градусов. Завершится июль жаркой и сухой погодой, днем максимальная температура +30…+35 °С.
Жарким и влажным выдался прошлогодний июль. В Краснодаре к концу первой декады воздух раскалился до +38 градусов, что стало суточным рекордом. 16 июля на город обрушился рекордный по интенсивности грозовой ливень, за сутки выпало 64 мм, что больше месячной нормы. Ливневые дожди с грозами наблюдались и в других районах Краснодарского края, были размыты дороги, местами наблюдался сход селей.
В Крыму предполагаемая средняя температура июля +24…+25 °С, что на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков 10−20 мм, что меньше нормы.
В начале месяца без осадков, температура днем +25…+30 °С. К середине первой декады местами кратковременный дождь и гроза, днем максимальная температура +22…+27 °С. В конце первой декады без существенных осадков, максимальная температура +27…+32 °С.
В середине месяца без осадков и жарко, днем воздух прогреется до +29…+34 градусов. В конце второй десятидневки
К середине третьей декады местами не исключены кратковременные грозовые дожди и жара ослабеет на 3−5 градусов. Завершится июль жаркой и сухой погодой, максимальная температура днем +31…+36 °С.
На Урале ожидаемая среднемесячная температура +19…+23 °С, что на градус выше нормы. Предполагаемое количество осадков 30−50 мм, что меньше средних многолетних значений.
В первые дни месяца без осадков, преобладающая температура днем +25…+30 градусов. К середине первой декады пройдут кратковременные ливни с грозами, максимальная температура днем +17…+22 °С, на Южном Урале — до +25 °С. В конце первой десятидневки ожидается теплая погода с кратковременными грозовыми дождями и дневной температурой +22…+27, на Южном Урале — до +29 °С.
К середине месяца ожидается сухая и жаркая погода, температура днем +26…+31 °С, местами до +33 градусов. В начале третьей декады сохранится жаркая и сухая погода, днем воздух прогреется до +25…+30 °С, на юге — до +35 градусов. К середине третьей десятидневки не исключены кратковременные грозовые дожди, днем +24…+29 °С, на Южном Урале воздух прогреется до +36 градусов. Завершится июль сухой и теплой погодой, днем максимальная температура +21…+26 градусов, на Южном Урале — до +31 °С.
На юге Западной Сибири предполагаемая средняя температура месяца +16…+19 °С, что на 1−2 градуса холоднее нормы. Ожидаемое количество осадков 40−90 мм, что для Омской и Новосибирской областей несколько меньше обычного, в Томской и Кемеровской областях вероятен избыток влаги.
В начале месяца без существенных осадков, температура днем +19…+24 градуса. К середине первой декады локальные кратковременные грозовые дожди и жарко, днем воздух прогреется до +27…+32 °С. В конце первой десятидневки пройдут кратковременные грозовые дожди и жара ослабеет, днем максимальная температура +23…+28 градусов.
К середине месяца повеет прохладой, пройдут кратковременные дожди, местами грозы со шквалистым усилением ветра: днем +18…+23 °С, в Омской области теплее на 2−4 градуса. В конце второй десятидневки местами пройдут кратковременные грозовые дожди и станет теплее, дневная температура +22…+27 °С.
К началу третьей десятидневки ожидается прохладная и ветреная погода с кратковременными дождями, температура днем +16…+21 градус, на Алтае и в Омской области — теплее на 2−3 градуса. Завершится июль сухой и умеренно теплой погодой, днем воздух прогреется до +24…+29 °С.
На юге Восточной Сибири ожидаемая среднемесячная температура +17…+18 °С, что несколько прохладнее обычного. Предполагаемое количество осадков 95−170 мм, что больше обычного.
В первые дни месяца ожидается сухая и теплая погода, температура повысится днем от +20…+25 °С до +26…+31°С. К концу первой декады пройдут ливневые дожди, грозы со шквалистым ветром, дневная температура +17…+22 °С, в Иркутской области — до +26 градусов.
В середине месяца ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и колебаниями температуры днем от +23…+28 °С до +14…+19 °С. В конце второй декады сохранятся кратковременные дожди, местами грозы, днем максимальная температура +19…+24 °С. К началу третьей десятидневки местами кратковременные дожди и прохладно, днем +15…+20 градусов, в Иркутской области теплее, днем воздух прогреется до +26 °С. Завершится месяц сухой и умеренно теплой погодой, дневная температура +21…+26 градусов, лишь в Иркутской области возможны кратковременные дожди и прохладнее на 2−3 градуса.
На юге Дальневосточного региона предполагаемая средняя температура июля +18…+22 °С, что в пределах нормы. Предполагаемое количество осадков 120−230 мм, что больше обычного.
В начале месяца без осадков, температура днем +18…+23 градуса, в континентальных районах — до +28 °С. К середине первой декады облачно, пройдут дожди, местами сильные ливни, возможны грозы, преобладающая температура +14…+19 градусов, в Хабаровском крае — +20…+25 °С. В конце первой декады без существенных осадков и значительно потеплеет: днем +22…+27 °С, в Хабаровском крае жарко, максимальная температура +30…+35 °С.
К середине месяца ожидается теплая, но неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями, днем максимальная температура +24…+29 °С. В конце второй десятидневки местами не исключены кратковременные грозовые дожди, днем +17…+22 °С, в континентальных районах до +25 °С. В третьей декаде ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми ливнями, в Приморье к концу июля дожди могут сильными. Преобладающая температура днем +21…+26 градусов, в Хабаровском крае в отдельные дни воздух прогреется до +29 °С.
В Калининградской области (Калининград) ожидаемая средняя температура +17…+18 градусов, что несколько прохладнее обычного. Предполагаемое количество осадков 100−110 мм, что на 25−35% больше средних многолетних значений.
В начале месяца пройдут дожди, ветрено, днем максимальная температура +13…+18 градусов. К середине первой десятидневки без существенных осадков и станет теплее, днем +19…+24 °С. В конце первой декады без осадков, днем воздух прогреется до 23−28 градусов тепла. К началу второй декады пройдут кратковременные дожди и грозы, днем +22…+27 °С.
В середине месяца ожидается преобладание облачной погоды, пройдут дожди, возможны грозы, днем максимальная температура +17…+22 °С. К концу второй декады сохранится неустойчивая прохладная погода с кратковременными дождями, днем +15…+20 °С. В начале третьей десятидневки без существенных осадков, днем максимальная температура +18…+23 градуса. К середине третьей декады ожидается теплая погода, вероятны кратковременные грозовые дожди, днем +21…+26 °С. Завершится июль неустойчивой погодой с кратковременными дождями, дневная температура +19…+24 °С.
Аномально теплым и сухим выдался июль 1994 г. Средняя месячная температура достигла +20,4 градуса, что на 3 градуса выше обычной. 30 числа воздух раскалился до +36,3 градуса, что стало месячным рекордом. Прошлогодний июль выдался теплым, осадков выпало несколько больше обычного. В последние дни месяца воздух прогрелся до +30…+32 градусов.
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В начале июля без существенных осадков, дневная температура +19…+24 °С. К середине первой декады облачно с прояснениями, пройдут дожди, возможны грозы, днем +20…+25 градусов. В конце первой десятидневки местами кратковременный дождь, температура днем +18…+23 °С.
К середине месяца ожидается теплая, но неустойчивая погода с кратковременными грозовыми ливнями, максимальная температура днем +23…+28 °С. К концу второй декады без существенных осадков и жарко, днем воздух прогреется до +26…+31 °С. В середине третьей декады пройдут кратковременные грозовые дожди и станет прохладнее, днем +21…+26 °С. Завершится июль умеренно теплой погодой, местами кратковременные грозовые дожди, дневная температура +20…+25 °С.
Теплым и влажным выдался прошлогодний июль. В первой декаде преобладала прохладная погода, 6 июля на город обрушился ливень, суточное количество осадков достигло 40 мм., что составляет половину от месячной нормы. Вторая половина месяца порадовала
В Москве и Подмосковье предполагаемая среднемесячная температура +21…+22 °С, что на 2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 100−120 мм, что на 30−40% больше обычного.
В начале июля без существенных осадков и тепло, днем +21…+26 градусов. К середине первой декады переменная облачность, не исключены кратковременные грозовые дожди, температура днем +19…+24 °С. В конце первой десятидневки без осадков, дневная температура +22…+27 °С.
В середине месяца ожидается жаркая погода, местами пройдут ливневые грозовые дожди, температура днем +25…+30 градусов. К концу второй десятидневки пройдут ливни с грозами и порывистым ветром, днем +24…+29 °С. В начале третьей десятидневки днем максимальная температура +27…+32 градуса, местами кратковременные грозовые дожди. К середине третьей декады пройдут ливни с грозами и жара ослабеет, днем +20…+25 °С. Завершится июль сухой и теплой погодой, дневная температура +23…+28 градусов.
Прошлогодний июль выдался на градус теплее обычного, количество осадков уложилось в рамки климатической нормы. В первой декаде преобладала прохладная погода с кратковременными дождями, но вторая половина месяца с лихвой наверстала недостаток тепла. В середине и конце месяца максимальная температура достигала +27…+32 градусов. 19 и 20 числа прошли обильные грозовые дожди, которые принес южный циклон.