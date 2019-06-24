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11:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 24 июня: наблюдаем за птицами

О погоде также расскажут пчелы.

Источник: CC0/Alexas_Fotos

Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву. В народе этот день прозвали Варфоломей Земляничник, так как к этому времени уже поспевает земляника.

Считалось, что в этот день гуляет нечистая сила, потому сновидения и гадания были правдивыми, а вот собирать полевые травы и заниматься сельхозработами было запрещено.

Что касается погоды, то ее определяли по нескольким приметам. Так, если с самого утра душно и жимолость пахнет сильнее обычного, это к ненастью. О скором дожде также говорило бледное утреннее солнце.

Если голубей в солнечный день практически не видно, а утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде — к осадкам. Ненастную погоду предвещали и пчелы, которые целый день провели в улье.

Екатерина Гура

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