Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Когда УАЗ вызывает радость и улыбку: машину все фотографируют
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Двойняшки креативно поздравили Максима Галкина с праздником
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«Сеть»: Бег с оленями, тверк трактором и подводный харассмент Покатушки окончились разбором полетов. Тихий омут, в котором завелись серферские черти
Недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ рассмешили Пушкова
Россияне и грузины затеяли кровавую драку в Турции
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Александр Петров больше не будет играть Гоголя
Захарова отреагировала на слова главы Грузии о туристах РФ
Умер Анатолий Михалев
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Каких сюрпризов ждать от банков при покупке квартиры
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Фоторепортажи
21Один день из жизни оленеводов Колымы
28Город будущего
12:13 (мск), источник: Моя Планета

Почему паук не прилипает к паутине?

О секретах эволюции рассказывает эксперт.

Источник: CC0/Peggychoucair

Отвечает Николай Паньков, и. о. декана биологического факультета ПГНИУ.

Чтобы увидеть паука, далеко ходить не надо: эти членистоногие встречаются везде: и в лесу, и в доме.

Но не каждому известно, что пауки — представители рода, переживавшего расцвет еще в палеозое, до динозавров. Выжить им помогло важнейшее эволюционное приобретение — паутина.

Именно с ее помощью они строят убежища и коконы для переноски яиц, ловят добычу.

Новость
Американские ученые раскрыли тайну паучьего клея

Один из самых совершенных строителей — паук семейства кругопрядов. Сеть кругопряда состоит из нитей двух разновидностей. Первые — толстые и прочные — натянуты радиально. Они лишены липкого секрета и выполняют опорную функцию — именно по ним передвигается хозяин паутины. Чтобы он мог ловко бегать по радиальным нитям, его ноги оснащены крючковидными коготками и крепкими изогнутыми щетинками. Нить зажимается между коготком и щетинками, надежно удерживая своего хозяина.

Другие нити тонкие, легкие и очень клейкие, они расположены на радиальном каркасе по спирали. По ним паук практически никогда не ползает, но иногда ему все же приходится их обрывать, сматывать и даже поедать. Но и к этим нитям он тоже не прилипает! Почему?

Дело в том, что паук контактирует с ними на очень малой площади — щетинками на вершинах ног, которые к тому же покрыты специальным веществом, а к нему паутина не приклеивается.

Пауков, плетущих сети для ловли добычи, много: крестовик, балдахинник, тенетник и др. Но есть и такие, кто сетей не строит. Они используют паутину для постройки убежищ, выстилают ей стенки норок, делают сигнальные нити, плетут коконы для переноски яиц и т. д. У них паутина не липкая, и поставленный вопрос к ним отношения не имеет.

Читайте также

 В Тасмании нашли самое высокое лиственное дерево в мире
Собаки помогают пассажирам с аэрофобией в аэропорту Сиднея
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Александр Петров больше не будет играть Гоголя В новом фильме звезду заменит другой актер
Авто
У российской армии и полиции будет новый внедорожник (видео) С 25 по 30 июня 2019 года Министерство обороны РФ проводит Международный военно-технический форум «Армия-2019»
Недвижимость
Как выглядят идеальные соседи по мнению россиян
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Чем заняться детям летом на ВДНХ: фото
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Популярные темы на «Детях»
Аборт казнить нельзя помиловать! 533
Для тех кто знает мою ситуацию 411
Алименты, стоит ли подавать? 343
И все же...) 159
Леди
«Пик случился, когда вес достиг 112 кг»: история похудения на 40 кг Блогер Катерина Кабашная похудела на 40 кг благодаря играм, мотивации и словам мужа.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»