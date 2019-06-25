Американка бурно реагировала на торнадо, пока ее дети снимали его на камеру
Зрелище не для слабонервных.
Зрелище не для слабонервных.
Разные регионы США продолжают страдать от природных стихий. Так, 23 июня неподалеку от города
В Сети появилось короткое видео, сделанное молодыми людьми, которые вышли посмотреть на бушующий неподалеку от их дома торнадо.
В ролике слышно, как стоявшая рядом с ними мать при виде опасного природного явления начала испуганно кричать. При этом ее дети, снимавшие смерч на камеру, оказались менее пугливыми: они лишь смеялись и подшучивали над мамой.
Екатерина Гура