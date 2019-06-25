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14:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Художник превратил камень на пляже в гигантскую акулу (фото)

Теперь это местная достопримечательность.

На пляже Палолем на Гоа у туристов есть уникальная возможность сделать фото с огромной акулой, которая выныривает из воды с широко раскрытой пастью.

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Но бояться ее не стоит: эта акула — всего лишь камень. Скалу, торчащую из воды, решил преобразить художник по имени Джимми Свифт. Именно он нарисовал на ней очень реалистичную акулью челюсть с острыми зубами.

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Выглядит граффити очень правдоподобно, а потому желающих сфотографироваться с «хищником» здесь всегда предостаточно.

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Екатерина Гура

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