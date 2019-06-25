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16:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Найдена связь между гипертонией и загрязнением воздуха

Близость к проезжей части увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: РИА "Новости"

Загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут быть связаны с повышенным риском болезней сердца, инсульта и диабет 2 типа, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Public Health.

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Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной высокой смертности в развивающихся странах. К ним часто ведут гипертония и метаболический синдром, которые развиваются в результате ряда причин, в том числе неправильного образа жизни, вредных пищевых привычек, наследственности, а также плохой экологической обстановки.

Исследователи изучили связь между долгосрочным воздействием загрязненного воздуха, отдаленностью зеленых насаждений и развитием гипертонии и метаболического синдрома на примере города Каунас в Литве с населением 280 тысяч человек.

Ученые оценивали уровень триглицеридов (показатель обмена жиров в организме), холестерина и глюкозы в крови жителей частных и многоквартирных домов Каунаса. Результаты показали, что уровни загрязнения воздуха выше среднего связаны с повышенным их содержанием в организме.

Вблизи многоквартирных домов больше трафика, что связано с частотой возникновения гипертонии. Кроме того, застроенная среда, высокая плотность населения и уличное движение являются дополнительными факторами, негативно влияющими на сердечно-сосудистую систему.

Исследователи также обнаружили положительное влияние зеленых насаждений на здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Результаты исследований говорят, что мы должны максимально регулировать размер жилой площади на одного человека в многоквартирных домах, улучшать шумоизоляцию квартир и способствовать увеличению зеленых насаждений», — подытожил ведущий автор исследования Агн Бразиен.

Анна Лысенко

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