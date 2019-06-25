Найдена связь между гипертонией и загрязнением воздуха
Близость к проезжей части увеличивает риск
Близость к проезжей части увеличивает риск
Загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут быть связаны с повышенным риском болезней сердца, инсульта и диабет 2 типа, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Public Health.
Исследователи изучили связь между долгосрочным воздействием загрязненного воздуха, отдаленностью зеленых насаждений и развитием гипертонии и метаболического синдрома на примере города Каунас в Литве с населением 280 тысяч человек.
Ученые оценивали уровень триглицеридов (показатель обмена жиров в организме), холестерина и глюкозы в крови жителей частных и многоквартирных домов Каунаса. Результаты показали, что уровни загрязнения воздуха выше среднего связаны с повышенным их содержанием в организме.
Вблизи многоквартирных домов больше трафика, что связано с частотой возникновения гипертонии. Кроме того, застроенная среда, высокая плотность населения и уличное движение являются дополнительными факторами, негативно влияющими на
«Результаты исследований говорят, что мы должны максимально регулировать размер жилой площади на одного человека в многоквартирных домах, улучшать шумоизоляцию квартир и способствовать увеличению зеленых насаждений», — подытожил ведущий автор исследования Агн Бразиен.
Анна Лысенко