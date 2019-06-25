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17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Полярный круг засадили картошкой

Ямальские аграрии высадили в Салехарде 35 тонн картофеля на территории в 16 гектаров и завершили посевную кампанию, сообщает «Север-Пресс».

Источник: РИА "Новости"

Картошка для посадки привезена из семеноводческого хозяйства в Тюменской области. В этом году были выбраны сорта «галу» и «эволюшен», которые рано и быстро созревают — именно это требуется в условиях арктического климата. Через два месяца после появления всходов урожай уже можно собирать.

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В прошлом году предприятие «Ямальский картофель» засадило на 14 гектарах 25 тонн картошки трех сортов: «галу», «рокко» и «аризону». Последние два оказались не достаточно урожайными, и от них отказались.

«В прошлом году собрали 130 тонн урожая. В этом, с учетом дополнительной посевной площади, рассчитываем получить больше. Чем больше площадь, тем больше рентабельность», — сказал директор «Ямальского картофеля» Дамир Шарипов.

Издание уточняет, что картошку на Ямале высаживают агрофирмы «Приполярная» и «Толькинская» в Красноселькупском районе, сельхозпредприятие «Мужевское» в Шурышкарском районе, а также местные жители на своих участках. В 2018 году сельхозпредприятия собрали 340 тонн картофеля, в 2017-м — на 90 тонн меньше.

Также в регионе выращивают овощи открытого и закрытого грунта, такие как капуста, морковь, свекла, огурцы и помидоры. Всего их было собрано около 130 тонн.

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