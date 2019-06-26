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11:52 (мск), источник: Газета.Ру

В Байкале нашли токсины

Вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить, сообщает специалист РАН. В озере до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины, по мелководью разрослись меняющие экосистему водоросли, а из-за лесных пожаров в воду попадает много аммония.

Источник: РИА "Новости"

Увеличение концентрации токсинов в Байкале приведет к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов.

В своем выступлении на Всероссийском водном конгрессе Федотов отметил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

«Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», — сказал он.

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Кроме того, ученый указал, что почти по всему мелководью озера разрослась водоросль спирогира, из-за которой меняется экосистема Байкала и исчезают байкальские губки. Лесные пожары также негативно отражаются на водоеме — вместе с дымом в воду попадает много аммония.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил ограничить поток туристов на озеро Байкал ради сохранения экологической обстановки.

Он отметил, что для сохранения чистоты озера «придется что-то делать с людским потоком».

По его словам, схожие ограничения уже действуют в ряде охраняемых природных территорий в России.

Иванов добавил, что развитие туристической индустрии негативным образом сказывается на экологии озера.

Впрочем, на экологию озера влияют не только туристы.

В начале июня вода в реке Модонкуль, протекающей в Бурятии и несущей свои воды в Байкал, приобрела оранжевый цвет. После проведенной экспертизы стало известно, что оранжевый цвет реки свидетельствует о загрязнении вод кадмием и марганцем, уровень которого составляет 61,2 миллиграмма на кубический дециметр.

По данным исследователей, на изменение цвета воды могла повлиять закрытая почти 30 лет штольня «Западная» Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Один из рудников был законсервирован, однако вода пробила преграду.

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В марте же суд назвал незаконным выданное китайской компании «Аквасиб» разрешение на строительство завода по розливу воды на Байкале. Строительство завода привлекло внимание общества из-за вреда, который он может нанести окружающей среде.

Давшие положительную оценку эксперты не учли, что рядом с будущим заводом живут и произрастают около сорока уникальных представителей флоры и фауны. Прокуратура также обнаружила нарушения, связанные с близким положением завода к воде, а также с корректностью проведения слушаний по проекту.

Строительство завода в поселке Култук компания «Аквасиб» начала в январе 2019 года. После этого губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратил внимание, что экологические ограничения делают бесперспективной работу строящегося на берегу Байкала завода:

Те нарушения, которые были выявлены в процессе проведения экологической экспертизы, на мой взгляд, почти непреодолимы. Перспектив розлива воды на этом месте я не вижу.

Более того, на месте стройки надзорные органы обнаружили следы розлива нефтепродуктов, а по периметру стройплощадки — локальные навалы отходов производства.

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Тогда же председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов заявил о намерении прокуратуры обратиться в суд для приостановления строительства завода.

В Бурятии тем временем озаботились созданием новых очистных сооружений для Байкала.

«Из Бурятии исходит 94% водостока в Байкал, и наша ответственность, чтобы вовремя сделать самые лучшие очистные (сооружения), чтобы сохранить Байкал и минимизировать какое-либо воздействие со стороны человека. Мы сейчас принимаем решение, которое позволит существенно улучшить ситуацию и заменить действующие очистные, которые построены в 1970-е годы», — заявил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, строительству жизненно необходимых для Байкала очистных сооружений мешают старые нормативы Минприроды России по очистке сточных вод для озера.

Как уточнили в Миприроды Бурятии, невыполнимые требования к качеству очищенных вод по сульфатам, хлоридам и тяжелым металлам приводят к тому, что перспективные подрядчики не желают участвовать в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений на Байкальской природной территории.

При этом, учитывая, что всего городские очистные сооружения ежедневно принимают 136 тысяч кубометров стоков, общая масса загрязняющих веществ еще более драматична, полагают в Минприроды.

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