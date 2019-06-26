Смертоносное извержение вулкана на Курилах сняли на видео из космоса
Природное явление привело к тому, что на острове Райкоке за короткий период погибло всё живое.
Природное явление привело к тому, что на острове Райкоке за короткий период погибло всё живое.
Видео извержения вулкана Райкоке на одноимённом острове на Курильских островах снято на видео с геостационарной орбиты. Соответствующая запись опубликована в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» в социальной сети «Вконтакте».
Активизация вулкана, которая произошла 22 июня и продолжалась более 12 часов, была зафиксирована несколькими искусственными спутниками Земли, созданными для получения метеорологических данных. Огромная масса пепла поднялась в воздух на высоту 12−13 тысяч метров, а вскоре снизилась до 4,5 километра.
Там больше нет лежбища сивучей.
Ранее Лайф писал, что извержение спавшего около века вулкана Райкоке привело к гибели флоры и фауны на Курилах.