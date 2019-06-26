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12:15 (мск), источник: Life.ru

Смертоносное извержение вулкана на Курилах сняли на видео из космоса

Природное явление привело к тому, что на острове Райкоке за короткий период погибло всё живое.

Источник: NASA

Видео извержения вулкана Райкоке на одноимённом острове на Курильских островах снято на видео с геостационарной орбиты. Соответствующая запись опубликована в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» в социальной сети «Вконтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Активизация вулкана, которая произошла 22 июня и продолжалась более 12 часов, была зафиксирована несколькими искусственными спутниками Земли, созданными для получения метеорологических данных. Огромная масса пепла поднялась в воздух на высоту 12−13 тысяч метров, а вскоре снизилась до 4,5 километра.

В результате экологической катастрофы от пирокластических потоков, спускавшихся со склонов вулкана, в считанные часы было уничтожено всё живое на острове.

Там больше нет лежбища сивучей.

Ранее Лайф писал, что извержение спавшего около века вулкана Райкоке привело к гибели флоры и фауны на Курилах.

След от вулкана | Источник: ESA

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