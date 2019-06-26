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12:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 26 июня: о чем расскажут насекомые

Наблюдаем за пчелами и мошками.

Источник: СС0/Hans

26 июня христиане вспоминают мученицу Акилину Старшую. Этой святой, имя которой в народе превратилось в «Акулину», молились о хорошем урожае гречихи (которую сегодня и сеяли), потому этот день стали называть Акулина-гречишница.

О погоде на ближайшие дни судили по нескольким приметам. Например, если 26 июня появлялось много мошкары и других насекомых, то следовало ждать ясной и теплой погоды. Солнечный день также предвещали пчелы, летающие над растениями в больших количествах.

Если на рассвете есть туман, то день будет очень жарким и душным.

А вот если на улице солнечно, а цыплята прячутся под наседку, значит, скоро погода ухудшится.

Екатерина Гура

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