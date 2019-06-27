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10:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 27 июня: смотрим на звездное небо

И наблюдаем за птицами.

Источник: @weirick

27 июня в народном календаре называется Елисеем Гречкосеем или Елисеевым днем. В него продолжали посев самой поздней гречихи и наблюдали за природными явлениями, чтобы определить погоду на ближайшие дни.

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Если день был дождливым, то непогода могла простоять еще семь недель. Но если при этом хоть на минуту выглядывало солнце, то лето ожидалось сухим. Северо-западный ветер обещал дожди, а густые облака, появившиеся в полдень, предвещали вечерние осадки.

О погоде можно было судить и по поведению животных и птиц. Если петух тряс головой и начинал некстати кричать, то погода могла испортиться. Осадков можно было ожидать, если лягушки прыгали по земле, а утки вели себя тихо и прятались. Ненастье обещали и слишком громкие стрекозы.

Но если по небу летали коршуны, а зяблик звонко пел, то это говорило о хорошей и ясной погоде в ближайшие дни.

Погоду можно было также определить по звездам. Их блеск предвещал жару, мерцание — грозу, а звездопад — сильный ветер.

Екатерина Гура

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