Погодные приметы на 27 июня: смотрим на звездное небо
И наблюдаем за птицами.
И наблюдаем за птицами.
27 июня в народном календаре называется Елисеем Гречкосеем или Елисеевым днем. В него продолжали посев самой поздней гречихи и наблюдали за природными явлениями, чтобы определить погоду на ближайшие дни.
Если день был дождливым, то непогода могла простоять еще семь недель. Но если при этом хоть на минуту выглядывало солнце, то лето ожидалось сухим.
О погоде можно было судить и по поведению животных и птиц. Если петух тряс головой и начинал некстати кричать, то погода могла испортиться. Осадков можно было ожидать, если лягушки прыгали по земле, а утки вели себя тихо и прятались. Ненастье обещали и слишком громкие стрекозы.
Но если по небу летали коршуны, а зяблик звонко пел, то это говорило о хорошей и ясной погоде в ближайшие дни.
Погоду можно было также определить по звездам. Их блеск предвещал жару, мерцание — грозу, а звездопад — сильный ветер.
Екатерина Гура