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12:11 (мск), источник: РИА Новости

Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Компьютерные модели НАСА показывают, что Тунгусский метеорит, скорее всего, обладал достаточно большими размерами — от 50 до 80 метров, а анализ наблюдений очевидцев показывает, что в зоне его падения находилось три десятка человек.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишут ученые из НАСА и их российские коллеги в журнале Icarus.

За все время существования человечества, нам удалось проследить за крайне малым числом крупных метеоритов, и поэтому мы не знаем, как астероиды распадаются в атмосфере и какие разрушения они могут вызвать. Падение Челябинского метеорита и новые методики расчетов помогли углубить наши представления об их поведении.
Лорьен Уилер
Исследовательский центр НАСА имени Эймса (США)

В конце июня Тунгусский метеорит справляет своеобразный юбилей. Ровно 111 лет назад он упал на безлюдный уголок Сибири, уничтожив огромный участок леса, сопоставимый по площади с Гонконгом. Его падение пока остается крупнейшей природной катастрофой, вызванной «небесными камнями», за которой человечество смогло детально проследить.

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Падение Челябинского метеорита в феврале 2013 года заставило и публику, и ученых вспомнить о событиях начала прошлого века и начать повторно изучать последствия падения Тунгусского метеорита. Эти данные, как сейчас предполагают планетологи, критически важны для оценки того, как часто подобные «инопланетные гости» падают на нашу планету.

В прошлом, астрономы могли лишь примерно оценить размеры Тунгусского метеорита и локализовать его предположительную «родину», так как серьезные наблюдения за его падением не велись. Современные компьютерные технологии, как отмечает Уилер, позволяют решить эту проблему.

Опираясь на свидетельства очевидцев, размеры разрушений и отсутствие кратера, ученые НАСА построили компьютерную модель Тунгусского события и просчитали 50 миллионов различных сценариев падения этого метеорита. Эти расчеты, как отмечают исследователи, были построены на базе одной из последних математических моделей, реалистично описывающей то, как «небесные камни» распадаются и сгорают в атмосфере.

Используя эти наборы формул, астрономы вычислили примерную мощность взрыва, скорость движения астероида, его размеры и массу, а также плотность.

Как оказалось, Тунгусский метеорит был несколько крупнее, чем раньше предполагали ученые — его вероятный диаметр составлял примерно 75 метров, а сила взрыва была близка к самым мощным советским и американским термоядерным бомбам — она превышала 20 мегатонн.

Скорее всего, он распался на части и взорвался на высоте примерно в 12−17 километров, в результате чего диаметр его зоны поражения составил внушительные 5−12 километров. Подобные события происходят не очень часто, однако их разрушительный потенциал, как считают Уилер и ее коллеги, с лихвой компенсирует их редкость.

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В данном случае, как пишут американские ученые из Института SETI и их российские коллеги из Института астрономии и Института динамики геосфер РАН, человечеству повезло — астероид упал на относительно безлюдный уголок Российской империи.

Проанализировав все имеющиеся записи слов очевидцев падения Тунгусского метеорита, в том числе и рассказы местных оленеводов-эвенков, записанные их советскими предшественниками, ученые вычислили примерное число людей, которые могли стать жертвами астероида.

В общей сложности, они проанализировали свыше семи сотен рассказов, в которых упоминаются имена почти двух тысяч жителей этого уголка Восточной Сибири. Как предполагают исследователи, лишь три десятка из них в то время находилось в зоне поражения.

Многие из них, как писали очевидцы событий, потеряли сознание и получили серьезные травмы после падения небесного тела, и как минимум три человека погибли или во время катаклизма, или через несколько дней после взрыва астероида.

Их погубила или сама взрывная волна, или же ожоги, порожденные как в результате падения небесного тела, так и лесных пожаров.

Все эти расчеты и наблюдения, как надеются американские и российские исследователи, помогут их коллегам лучше понимать то, насколько сильно небольшие астероиды угрожают существованию цивилизации в целом и отдельным городам в частности, и как от них следует обороняться.

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