В Гренландии обнаружили 56 озер
Такие водоемы встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее.
Такие водоемы встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее.
Исследователи обнаружили 56 ранее неисследованных озер под Гренландским ледяным щитом.
Таким образом, общее количество известных озер в Гренландии достигло 60, пишут ученые из университетов Ланкастера, Шеффилда и Стэнфорда в журнале Nature Communications.
Длина обнаруженных с помощью данных радиоэхолота водоемов составляет от 0,2 до 5,9 км. Эти озера меньше, чем аналогичные водоемы в Антарктиде, но они встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее.
Ледяной щит занимает около 80% Гренландии. Он тянется с севера на юг на 2530 км. Средняя толщина щита составляет 1500 метров, а наибольшая превышает 3000 метров. В связи с глобальным потеплением, Гренландский ледяной щит уменьшается, что приводит к повышению уровня Мирового океана.
Озера под километровыми слоями льда образуются благодаря двум природным феноменам. Первый - снижение температуры таяния льда. Обычно лед тает при температуре ноль градусов, но под сильным давлением под толщей льда температура таяния снижается на несколько градусов ниже нуля. Второй феномен — геотермия. Температура на глубине постепенно повышается, лед тает, и возникает подлёдное озеро.
Информация о том, где находятся подледные озера, поможет ученым лучше отслеживать истончение ледяного покрова вследствие изменения климата.
Анна Лысенко