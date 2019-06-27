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14:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Гренландии обнаружили 56 озер

Такие водоемы встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее.

Источник: Andrew Sole, University of Sheffield

Исследователи обнаружили 56 ранее неисследованных озер под Гренландским ледяным щитом.

Таким образом, общее количество известных озер в Гренландии достигло 60, пишут ученые из университетов Ланкастера, Шеффилда и Стэнфорда в журнале Nature Communications.

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Длина обнаруженных с помощью данных радиоэхолота водоемов составляет от 0,2 до 5,9 км. Эти озера меньше, чем аналогичные водоемы в Антарктиде, но они встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее.

Ледяной щит занимает около 80% Гренландии. Он тянется с севера на юг на 2530 км. Средняя толщина щита составляет 1500 метров, а наибольшая превышает 3000 метров. В связи с глобальным потеплением, Гренландский ледяной щит уменьшается, что приводит к повышению уровня Мирового океана.

Озера под километровыми слоями льда образуются благодаря двум природным феноменам. Первый ­- снижение температуры таяния льда. Обычно лед тает при температуре ноль градусов, но под сильным давлением под толщей льда температура таяния снижается на несколько градусов ниже нуля. Второй феномен — геотермия. Температура на глубине постепенно повышается, лед тает, и возникает подлёдное озеро.

Информация о том, где находятся подледные озера, поможет ученым лучше отслеживать истончение ледяного покрова вследствие изменения климата.

Анна Лысенко

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