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14:59 (мск), источник: ТАСС

Метеорологи заявили, что к месту проведения саммита G20 движется тайфун

При этом специалисты отмечают, что тайфун пройдет мимо Осаки и приблизится к Токио.

Источник: Reuters

ОСАКА (Япония), 27 июня. /ТАСС/. Третий в нынешнем сезоне тайфун зародился в четверг в районе полуострова Мурото на японском острове Сикоку и двинулся на тихоокеанское побережье главного острова страны Хонсю, где в городе Осака 28 июня начнется двухдневный саммит Группы двадцати. Как сообщило национальное Метеорологическое управление, в пятницу тайфун пройдет мимо этого города и приблизится к Токио.

В результате, предупредило ведомство, обширный район острова Хонсю может превратиться в зону крайне интенсивных ливней, способных вызвать наводнения и оползни.
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Уже в четверг на острове Сикоку в некоторых районах за сутки выпало до 240 мм осадков. На юго-западном острове Кюсю скорость порывов ветра превышает 27 метров в секунду.

Прохождение тайфуна может создать проблемы для проведения саммита «двадцатки» — в частности для транспортного сообщения. При кабинете министров Японии в связи с этим в четверг был создан кризисный штаб, который разрабатывает меры на случай чрезвычайных обстоятельств.

В сентябре прошлого года вызванные тайфуном ливни затопили расположенный у Осаки международный аэропорт Кансай, куда в четверг в течение дня прилетали лайнеры лидеров ведущих стран мира, участвующих в саммите.

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