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16:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Каталонии сгорели тысячи гектаров леса (видео)

Людей эвакуируют с ферм.

Менее чем за сутки огонь уничтожил более 3600 гектаров леса в Каталонии.

Под угрозой остаются еще 16 тысяч гектаров, заявляют местные власти.

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Пламя охватило провинцию Таррагона в районе населенного пункта Ла-Торре-дель-Эспаньоль. В борьбе с огнем задействованы 260 пожарных, 60 машин и 15 самолетов. Их работе мешает жаркая погода, которая установилась на всей территории Испании.

По данным полиции, эвакуированы 26 человек с отдаленных ферм. До одного из фермерских хозяйств огонь уже добрался. Погибли овцы и лошади.

Экстремальная жара в Европе привела к пожарам и в других странах.

В Германии сгорели не менее 70 гектаров леса рядом с военным полигоном под Бранденбургом. В Италии пожар вспыхнул на парковке одного из пляжей Сицилии и за считанные минуты уничтожил более 40 автомобилей.

Температура около 40 градусов держится в Чехии, Франции, Бельгии, Австрии и на Балканах.

Анна Лысенко

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