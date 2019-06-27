В Каталонии сгорели тысячи гектаров леса (видео)
Людей эвакуируют с ферм.
Людей эвакуируют с ферм.
Менее чем за сутки огонь уничтожил более 3600 гектаров леса в Каталонии.
Под угрозой остаются еще 16 тысяч гектаров, заявляют местные власти.
Пламя охватило провинцию Таррагона в районе населенного пункта Ла-Торре-дель-Эспаньоль. В борьбе с огнем задействованы 260 пожарных, 60 машин и 15 самолетов. Их работе мешает жаркая погода, которая установилась на всей территории Испании.
По данным полиции, эвакуированы 26 человек с отдаленных ферм. До одного из фермерских хозяйств огонь уже добрался. Погибли овцы и лошади.
Экстремальная жара в Европе привела к пожарам и в других странах.
В Германии сгорели не менее 70 гектаров леса рядом с военным полигоном под Бранденбургом. В Италии пожар вспыхнул на парковке одного из пляжей Сицилии и за считанные минуты уничтожил более 40 автомобилей.
Температура около 40 градусов держится в Чехии, Франции, Бельгии, Австрии и на Балканах.
Анна Лысенко