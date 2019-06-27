В NASA показали вулканы Камчатки из космоса
Снег на вершинах — важный источник пресной воды.
Снег на вершинах — важный источник пресной воды.
В NASA опубликовали спутниковый снимок заснеженных вулканов Камчатки.
Фото сделано в рамках программы создания компьютерного инструмента, который позволит находить из космоса большие запасы снега как источника пресной воды.
Спектрадиометр для получения изображений с умеренным разрешением (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) размещен на борту двух спутников и ежедневно делает снимки Земли. Он может находить снежный покров и лед на крупных реках и озерах. Спутники также выполняют измерения осадков — фиксируют дождь и снег на планете каждые 2−3 часа.
Эти и другие измерения позволят ученым отслеживать источники пресной воды, что становится одной из главных задач в условиях изменения климата.
Анна Лысенко