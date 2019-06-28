Погодные приметы на 28 июня: кузнечики и комары — к дождю
А ветер и облака расскажут, сколько дней будет стоять ненастная погода.
А ветер и облака расскажут, сколько дней будет стоять ненастная погода.
28 июня в православной церкви чтят память святого Вита. Считалось, что в этот день особенно хорошо растет овес, а потому домашний скот отгоняли от полей.
О погоде судили по разным приметам. Например, если было много комаров, то следовало ждать плохой погоды с грозами и ливнями. Также на дожди указывало и сильное стрекотание кузнечиков.
О погоде мог рассказать и ветер. Если он в течение дня изменял свое направление и начинал дуть в противоположную сторону, то в скором времени ожидались дожди и ненастная погода на несколько дней. Такой же прогноз давали, если на горизонте с западной стороны появилось множество перистых облаков.
Екатерина Гура