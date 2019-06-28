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12:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 июня: кузнечики и комары — к дождю

А ветер и облака расскажут, сколько дней будет стоять ненастная погода.

Источник: @thefreak1337

28 июня в православной церкви чтят память святого Вита. Считалось, что в этот день особенно хорошо растет овес, а потому домашний скот отгоняли от полей.

О погоде судили по разным приметам. Например, если было много комаров, то следовало ждать плохой погоды с грозами и ливнями. Также на дожди указывало и сильное стрекотание кузнечиков.

Если утром на траве появилась обильная роса — то лето ожидалось теплым, но не засушливым. А если утром по траве стелился густой туман, то днем ждали дождя.

О погоде мог рассказать и ветер. Если он в течение дня изменял свое направление и начинал дуть в противоположную сторону, то в скором времени ожидались дожди и ненастная погода на несколько дней. Такой же прогноз давали, если на горизонте с западной стороны появилось множество перистых облаков.

Екатерина Гура

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