Во Франции побит абсолютный температурный рекорд
ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости. Температурный рекорд побит во Франции в пятницу: столбик термометра в городе Карпантра (департамент Воклюз) на
ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости. Температурный рекорд побит во Франции в пятницу: столбик термометра в городе Карпантра (департамент Воклюз) на
Предыдущий температурный рекорд был установлен на материковой части Франции 12 августа 2003 года, тогда температура составила 44,1 градуса в коммунах
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