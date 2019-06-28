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16:08 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции побит абсолютный температурный рекорд

ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости. Температурный рекорд побит во Франции в пятницу: столбик термометра в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны поднялся до 44,3 градусов по Цельсию, сообщает телеканал BFMTV.

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Предыдущий температурный рекорд был установлен на материковой части Франции 12 августа 2003 года, тогда температура составила 44,1 градуса в коммунах Сен-Кристоль и Конкерак (департамент Воклюз).

Накануне МВД Франции сообщило, что в четырех французских департаментах установлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности из-за жары. Еще в 76 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

Французские власти призывают граждан быть особенно бдительными к своему здоровью и здоровью своих близких в аномально жаркую погоду.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ранее в пятницу сообщил, четыре тысячи школ закрыты во Франции из-за жары. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в начале неделе объявил о переносе экзаменов в колледжах на начало следующей недели, когда температура должна снизиться.

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