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09:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 29 июня: наблюдаем за цветами

Если цветки закрываются, будет дождь.

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Источник: Агентство «Москва»

29 июня православные почитают память святителя Тихона. Это имя созвучно со словом «тихий», поэтому в народе существовало поверье: «На Тихона и солнце тише идет, и птицы в этот день не поют, кроме соловья и кукушки».

О погоде крестьяне судили по растениям. Если папоротник с самого утра листья сворачивает — следующий день будет солнечный и жаркий. Полевой вьюнок и одуванчик закрыли свои цветы — к осадкам.

На лугу кузнечиков не слышно — к ненастью. Ранняя роса — к ясному дню. Убыль реки — к дождю, прибыль — к хорошей погоде. Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти.

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