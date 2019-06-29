Народные приметы на 29 июня: наблюдаем за цветами
Если цветки закрываются, будет дождь.
Если цветки закрываются, будет дождь.
29 июня православные почитают память святителя Тихона. Это имя созвучно со словом «тихий», поэтому в народе существовало поверье: «На Тихона и солнце тише идет, и птицы в этот день не поют, кроме соловья и кукушки».
О погоде крестьяне судили по растениям. Если папоротник с самого утра листья сворачивает — следующий день будет солнечный и жаркий. Полевой вьюнок и одуванчик закрыли свои цветы — к осадкам.
На лугу кузнечиков не слышно — к ненастью. Ранняя роса — к ясному дню. Убыль реки — к дождю, прибыль — к хорошей погоде. Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти.