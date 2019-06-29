Во дворе у новозеландки за ночь появилось кипящее болото (видео)
Ей придется переехать.
Ей придется переехать.
Жительница города Роторуа в Новой Зеландии проснулась в 2 часа ночи от тряски. Решив, что началось землетрясение, Сьюзан Гедье поспешила выйти из дома. Но оказалось, что разбудил ее гейзер, внезапно появившийся у женщины в саду.
Подобные явления для местных жителей не в новинку. Роторуа расположен в зоне геотермальной активности. Это известный туристический центр, куда приезжают любоваться озерами и гейзерами.
К утру гейзер во дворе Сьюзан Гедье стал еще больше. Вокруг него образовался кратер, наполненный горячей грязью. Женщине с семьей придется переехать навсегда, говорят местные власти, так как трещина в почве образовалась и под кухней. В доме уже отключили электропитание и газ.
Новый гейзер собирает толпы любопытствующих. Люди снимают видео, а дети бросают в горячую жижу камешки. Местные власти пытаются оцепить территорию, чтобы никто не пострадал.
Анна Лысенко