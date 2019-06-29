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14:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Во дворе у новозеландки за ночь появилось кипящее болото (видео)

Ей придется переехать.

Жительница города Роторуа в Новой Зеландии проснулась в 2 часа ночи от тряски. Решив, что началось землетрясение, Сьюзан Гедье поспешила выйти из дома. Но оказалось, что разбудил ее гейзер, внезапно появившийся у женщины в саду.

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Подобные явления для местных жителей не в новинку. Роторуа расположен в зоне геотермальной активности. Это известный туристический центр, куда приезжают любоваться озерами и гейзерами.

К утру гейзер во дворе Сьюзан Гедье стал еще больше. Вокруг него образовался кратер, наполненный горячей грязью. Женщине с семьей придется переехать навсегда, говорят местные власти, так как трещина в почве образовалась и под кухней. В доме уже отключили электропитание и газ.

Новый гейзер собирает толпы любопытствующих. Люди снимают видео, а дети бросают в горячую жижу камешки. Местные власти пытаются оцепить территорию, чтобы никто не пострадал.

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Озера в Роторуа
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Анна Лысенко

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