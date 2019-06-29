В Калифорнии шесть оленей спрятались от жары в пруду (видео)
Очевидцы делятся видео в соцсетях.
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Очевидцы делятся видео в соцсетях.
Спасаясь от жары, шесть взрослых оленей устроили себе прохладную ванну посреди пруда.
Видео снято неподалеку от города Бейкерсфилд в Калифорнии. Температура здесь держится на отметке 36 градусов Цельсия всю неделю, и синоптики обещают еще большую жару.
Тем временем во многих регионах США наблюдают погодные аномалии. В конце мая крупное наводнение произошло в штатах Арканзас и Оклахома. Под конец июня в штатах Монтана, Айдахо и Колорадо выпал снег.
Анна Лысенко