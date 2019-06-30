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09:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 июня: смотрим на небо

Багровый закат — к ветру и дождю.

Источник: Reuters

З0 июня — Международный день астероида. Праздник основали в 2017 году, чтобы информировать общественность о возможной опасности для нашей планеты из космоса.

Церковь 30 июня почитает память трех братьев-мучеников — Исмаила, Мануила и Савла. На Руси говорили просто — день Мануила. Верили, что по дворам в это время ходит нечисть и жалобно воет.

Считалось, что гроза в этот день — к хорошему урожаю. Красный закат предвещает сильный ветер и ненастье. А радуга на вечернем небе — наоборот, к ясному дню.

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