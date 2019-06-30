Народные приметы на 30 июня: смотрим на небо
Багровый закат — к ветру и дождю.
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Багровый закат — к ветру и дождю.
З0 июня — Международный день астероида. Праздник основали в 2017 году, чтобы информировать общественность о возможной опасности для нашей планеты из космоса.
Церковь 30 июня почитает память трех
Считалось, что гроза в этот день — к хорошему урожаю. Красный закат предвещает сильный ветер и ненастье. А радуга на вечернем небе — наоборот, к ясному дню.