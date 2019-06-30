Ученые: после вымирания динозавров Землю «захватили» лишайники
Они воспользовались освободившимися нишами.
Они воспользовались освободившимися нишами.
Когда астероид столкнулся с Землей 66 миллионов лет назад, он вызвал крупнейшее вымирание на планете. Самыми известными его жертвами стали динозавры, но птицы, насекомые и другие организмы тоже пострадали. Пепел от астероида блокировал солнечный свет и понизил температуру, что привело к вымиранию многих растений.
Ученые предположили, что лишайники пострадали, как и другие живые организмы. Но оказалось, что они воспользовались освободившимися после некоторых растений нишами, стали чрезвычайно разнообразными, развили сложную структуру и стали играть ведущую роль в экосистемах, показало новое исследование, опубликованное в Scientific Reports.
Лишайники — это симбиотические ассоциации грибов и микроскопических зелёных водорослей или цианобактерий. В современном мире их насчитывают более 26 тысяч видов. Грибы не так зависят от солнечного света, как растения, но им необходимы продукты органического разложения.
Ученые проанализировали мутации в ДНК трех семейств современных лишайников. Имея такую информацию, можно восстановить эволюционное дерево видов. Исследователи также изучили окаменелости лишайников, которым от 100 до 400 млн лет. Анализ показал, что 66 млн лет назад количество спор грибов резко увеличилось, начался эволюционный бум лишайников.
Исследователи подчёркивают, что именно массовое вымирание
Анна Лысенко