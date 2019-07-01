В Мексике выпало полтора метра града (фото)
Автомобили заблокированы посреди дорог.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Автомобили заблокированы посреди дорог.
На мексиканский город Гвадалахара обрушился небывалый град.
В городе образовались настоящие сугробы. Высота некоторых достигает 1,5 метра. Град заблокировал автомобили прямо посреди дорог, многие водители оказались в ловушке. Нескольких человек пришлось спасать с крыш авто.
Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро Рамирес сказал, что он «никогда не видел» подобного прежде. Военнослужащие и сотрудники аварийных служб работают с вечера воскресенья, чтобы расчистить дороги.
Информации о жертвах или серьезно пострадавших пока нет.
Анна Лысенко