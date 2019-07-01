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18:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Мексике выпало полтора метра града (фото)

Автомобили заблокированы посреди дорог.

На мексиканский город Гвадалахара обрушился небывалый град.

В городе образовались настоящие сугробы. Высота некоторых достигает 1,5 метра. Град заблокировал автомобили прямо посреди дорог, многие водители оказались в ловушке. Нескольких человек пришлось спасать с крыш авто.

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Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро Рамирес сказал, что он «никогда не видел» подобного прежде. Военнослужащие и сотрудники аварийных служб работают с вечера воскресенья, чтобы расчистить дороги.

Информации о жертвах или серьезно пострадавших пока нет.

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Анна Лысенко

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