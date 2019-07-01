«Такого еще не видели». Гвадалахару завалило снегом
Гвадалахара — город с пятимиллионным населением, расположенный к северу от Мехико, неожиданно оказался под снегом.
Гвадалахара — город с пятимиллионным населением, расположенный к северу от Мехико, неожиданно оказался под снегом.
Шесть пригородных районов мексиканского города Гвадалахара неожиданно оказались завалены толстым слоем снега. В некоторых местах толщина снежного покрова достигала полутора метров.
Гвадалахара — город с пятимиллионным населением, расположенный к северу от Мехико. Местные власти также сообщили о поваленных деревьях и наводнении. О пострадавших сообщений нет.
Температура воздуха в городе была около 30 градусов Цельсия, когда на Гвадалахару неожиданно обрушился снегопад. Повреждено около 200 домов и множество автомашин. Губернатор штата называл произошедшее невероятным.
«А потом мы спрашиваем, на самом ли деле происходят глобальные изменения климата. Такого природного явления мы еще не видели», — заявил губернатор.