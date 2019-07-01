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11:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Такого еще не видели». Гвадалахару завалило снегом

Гвадалахара — город с пятимиллионным населением, расположенный к северу от Мехико, неожиданно оказался под снегом.

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Шесть пригородных районов мексиканского города Гвадалахара неожиданно оказались завалены толстым слоем снега. В некоторых местах толщина снежного покрова достигала полутора метров.

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Гвадалахара — город с пятимиллионным населением, расположенный к северу от Мехико. Местные власти также сообщили о поваленных деревьях и наводнении. О пострадавших сообщений нет.

Температура воздуха в городе была около 30 градусов Цельсия, когда на Гвадалахару неожиданно обрушился снегопад. Повреждено около 200 домов и множество автомашин. Губернатор штата называл произошедшее невероятным.

«А потом мы спрашиваем, на самом ли деле происходят глобальные изменения климата. Такого природного явления мы еще не видели», — заявил губернатор.

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