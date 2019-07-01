Погодные приметы на 1 июля: ветер и туман обещают жару
А шумные лягушки — к дождю.
А шумные лягушки — к дождю.
1 июля в народе отмечают Ярилин день, посвященный языческому богу Ярилу.
Погоду в этот день определяли по нескольким приметам. Так, если над землей по утру стелился туман, то день должен был быть теплым и ясным.
О скорой теплой и солнечной погоде также говорили вечерняя радуга и золотистая заря.
А вот если лягушки 1 июля сильно шумели, а пыль клубилась по ветру, то в ближайшее время ожидался дождь.
Екатерина Гура