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14:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 1 июля: ветер и туман обещают жару

А шумные лягушки — к дождю.

Источник: @lele_tgx

1 июля в народе отмечают Ярилин день, посвященный языческому богу Ярилу.

Погоду в этот день определяли по нескольким приметам. Так, если над землей по утру стелился туман, то день должен был быть теплым и ясным.

Сильный ветер в этот день обещал принести с собой жару и засуху. Такую же погоду следовало ждать, если луна имела зеленоватый оттенок.

О скорой теплой и солнечной погоде также говорили вечерняя радуга и золотистая заря.

А вот если лягушки 1 июля сильно шумели, а пыль клубилась по ветру, то в ближайшее время ожидался дождь.

Екатерина Гура

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