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16:29 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Байкал, вулканы и деревянные избушки

Пять неофициальных символов Республики Бурятия.

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9
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Бурятия вошла в состав России 1 июля 1661 года. А 350 лет спустя эту праздничную дату утвердили специальным законом. Сегодня республика — это регион Дальнего Востока, где расположились огромные национальные парки, главный буддийский храм России и много другое.

Источник: Евгений Епанчинцев, Андрей Огородник и Кирилл Кухмарь

Солнечный Байкал

Одна из самых известных достопримечательностей — озеро Байкал. Оно самое глубокое на земле (1642 м), а по объёму уступает лишь Каспийскому морю.

В Байкале воды больше, чем во всех пяти Великих озёрах Северной Америки, и в 25 раз больше, чем в Ладожском озере.

Байкал хранит почти четверть мировых запасов пресной воды — чистейшей и прозрачной. Если бросить в озеро белый диск диаметром 30 сантиметров, то его будет видно даже на глубине 40 метров.

Источник: Евгений Епанчинцев, Андрей Огородник и Кирилл Кухмарь
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В водоёме и на его берегах водится почти 2 тысячи видов животных и 850 видов растений, причем многие из них есть только здесь. Самые знаменитые байкальские рыбы — осётр, хариус, сиг, живородящая голомянка. Но ценнее всего омуль из-за его изысканного и нежного вкуса.

Невероятная природа Байкала, мягкий для Дальнего Востока климат, песчаные пляжи и 350 солнечных дней в году, несмотря на зимние морозы, влекут туристов. Здесь есть горнолыжные спуски, гостиницы и санатории, целебные источники. Для путешественников организовали круизы, разного вида туры с рыбалкой и охотой.

Сердце российского буддизма

Возле хребта Хамар-Дабан на степных просторах в 36 километрах от столицы республики находится Иволгинский дацан — важное место паломничества буддистов не только России, но и всего мира. Этот крупнейший монастырский комплекс стал резиденцией главы буддистов России.

После Великой Отечественной войны недалеко от посёлка Верхняя Иволга в болотистой местности выделили землю для буддийской общины. Одна из зажиточных бурятских семей пожертвовала под храм собственный небольшой дом. Он обустраивался силами добровольцев и лам, амнистированных после войны. Именно из этой постройки впоследствии вырос Иволгинский дацан. Сейчас он является памятником истории и архитектуры, музеем культового зодчества.

Источник: Евгений Епанчинцев, Андрей Огородник и Кирилл Кухмарь
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Давай на Домбай!

В тибетской традиции дацанами принято называть «факультеты» буддийских университетов, в которых изучают философию и медицину при монастырях. Однако в России, вероятно, из-за долгих периодов изолированности буддизма от внешних влияний за дацаном закрепилось значение не только университета, но и монастыря. На сегодняшний день в России около трех миллионов буддистов — это третья по численности конфессия в стране.

Монастырский комплекс Иволгинского дацана состоит из десяти сооружений, включающих храмы, библиотеку, а также единственный в России буддийский университет, в котором изучают философию и традиционную тибетскую медицину.

Иволгинский дацан знают за пределами России. Связано это с именем главы буддистов России начала XX века Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. В 1927 году он попросил монахов о двух вещах: читать о нём специальную заупокойную молитву и «навестить его тело через 30 лет».

Источник: Евгений Епанчинцев, Андрей Огородник и Кирилл Кухмарь

Но никто не решился читать молитву при живом учителе. Поэтому Итигэлов начал читать её сам, погрузившись в неизменное состояние. Через 30 лет, в 1957 году, осмотр показал, что Хамбо лама пребывает в неизменном состоянии, сохранив тело, ткани и позу, в которой ушёл.

Сегодня тысячи паломников из близлежащих регионов и из других стран приезжают специально, чтобы поклониться XII Пандито Хамбо ламе Даши-Доржо Итигэлову. Считается, что Итигэлов помогает тем, кто его просит.

Долина потухших вулканов

Вулканы в России можно увидеть только на Камчатке. В горном массиве Восточный Саян есть настоящая Долина вулканов. Местные называют её Падь Хигол. В верхней части расположены три конуса, среди них вулкан Кропоткина. Его кратер диаметром около 200 метров возвышается над лавовым полем на высоте 120 метров.

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Вулкан Кропоткина — самый крупный из потухших. Он назван в честь географа и революционера, который занимался исследованием тектонического строения Сибири.

Глубина кратера этого вулкана очень большая — 60 метров. В воронку легко мог бы поместиться 20-этажный дом. На дне имеется круглая сухая площадка диаметром 20 метров. Конус сложен базальтовым шлаком, который имеет чёрный цвет с зеленоватым оттенком.

Ещё один вулкан назван в честь известного исследователя гор Восточного Саяна, который трагически погиб здесь в 1914 году. Учёный известен тем, что первым в 1869 году совершил восхождение на высочайшую — 3491 метр — в Бурятии и Восточной Сибири вершину Мунку-Сардык.

Источник: Евгений Епанчинцев, Андрей Огородник и Кирилл Кухмарь

Седловина вулкана Перетолчина поднимается до 60 метров над подножием вулкана, сложена она туфами. Основание базальтового шлакового конуса вытянуто на север и имеет диаметр 500−550 метров. Глубина кратера — 35−45 метров, на дне его имеется небольшое озерко глубиной 2−3 метра.

В отличие от вулкана Кропоткина, большая часть склонов вулкана Перетолчина покрыта дёрном и редким чахлым лиственничком с зарослями ерника и разнотравьем. На стенках кратера встречаются лишайники. На его северном склоне выделяется меридиональная трещина, на протяжении которой размещаются лавовые купола и шлаковые постройки.

Источник: Евгений Епанчинцев, Андрей Огородник и Кирилл Кухмарь

Буузы и солёный чай

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Если спросить у любого бурята, чем он будет угощать гостей, почти в 100% случаев ответ будет — буузами. Мы уже рассказывали вам их историю и даже рисовали рецепт.

Это блюдо похоже на пельмени, манты и хинкали. Название означает «мясо, завёрнутое в тесто». Для начинки используется баранина, говядина и свинина. Формой буузы напоминают юрту.

Их едят руками. Сначала делают надкус сбоку, откуда маленькими глотками выпивают горячий бульон. После этого надо сказать «баярлаа» (что в переводе значит «спасибо») — это традиция.

Бурятская кухня не обходится без молока. Например, традиционный солёный чай с молоком в регионе считается «душой народа», это незаменимый напиток на столе в любой праздник, а рецептов его приготовления столько же, сколько семей проживает в Бурятии.

Деревянные избушки и голова Ленина

Город Улан-Удэ совмещает черты Европы и Азии. Здесь живут буряты, русские, баргузинские евреи, эвенки, метисы, и все славятся своим гостеприимством.

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Улан-Удэ (бывший Верхнеудинск) был основан в 1666 году и входит в список исторических городов России.

Исторической считается часть Советского района на мысу при слиянии рек в устье Уды. Среди небольших улочек видны архитектурные контрасты столицы от XVIII до XXI века.

Самая живописная часть центра состоит из деревянных домов. Это небольшие избушки XIX века с резными наличниками, добротные дома начала ХХ века, одно- и двухэтажные советские бараки.

Главная улица города, как и во многих других регионах, — Ленина, бывшая Большая Николаевская. Это идеальное место для знакомства со столицей.

Источник: Евгений Епанчинцев, Андрей Огородник и Кирилл Кухмарь
Именно здесь расположено одно из самых старых зданий в городе — кафедральный Одигитриевский собор XVIII века.

На другом конце улицы — самая большая в мире голова Ленина на площади перед зданием администрации. Рядом — местный «Арбат», Театр оперы и балета, построенный японскими военнопленными, арка 1891 года в честь визита цесаревича Николая Александровича, которую снесли в 1936-м, а восстановили в 2006-м, старинные каменные особняки, музеи природы Бурятии и истории Улан-Удэ.

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