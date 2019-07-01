Байкал, вулканы и деревянные избушки
Пять неофициальных символов Республики Бурятия.
Пять неофициальных символов Республики Бурятия.
Бурятия вошла в состав России 1 июля 1661 года. А 350 лет спустя эту праздничную дату утвердили специальным законом. Сегодня республика — это регион Дальнего Востока, где расположились огромные национальные парки, главный буддийский храм России и много другое.
Одна из самых известных достопримечательностей — озеро Байкал. Оно самое глубокое на земле (1642 м), а по объёму уступает лишь Каспийскому морю.
Байкал хранит почти четверть мировых запасов пресной воды — чистейшей и прозрачной. Если бросить в озеро белый диск диаметром 30 сантиметров, то его будет видно даже на глубине 40 метров.
В водоёме и на его берегах водится почти 2 тысячи видов животных и 850 видов растений, причем многие из них есть только здесь. Самые знаменитые байкальские рыбы — осётр, хариус, сиг, живородящая голомянка. Но ценнее всего омуль
Невероятная природа Байкала, мягкий для Дальнего Востока климат, песчаные пляжи и 350 солнечных дней в году, несмотря на зимние морозы, влекут туристов. Здесь есть горнолыжные спуски, гостиницы и санатории, целебные источники. Для путешественников организовали круизы, разного вида туры с рыбалкой и охотой.
Возле хребта
После Великой Отечественной войны недалеко от посёлка Верхняя Иволга в болотистой местности выделили землю для буддийской общины. Одна из зажиточных бурятских семей пожертвовала под храм собственный небольшой дом. Он обустраивался силами добровольцев и лам, амнистированных после войны. Именно из этой постройки впоследствии вырос Иволгинский дацан. Сейчас он является памятником истории и архитектуры, музеем культового зодчества.
В тибетской традиции дацанами принято называть «факультеты» буддийских университетов, в которых изучают философию и медицину при монастырях. Однако в России, вероятно,
Монастырский комплекс Иволгинского дацана состоит из десяти сооружений, включающих храмы, библиотеку, а также единственный в России буддийский университет, в котором изучают философию и традиционную тибетскую медицину.
Иволгинский дацан знают за пределами России. Связано это с именем главы буддистов России начала XX века Пандито Хамбо ламы
Но никто не решился читать молитву при живом учителе. Поэтому Итигэлов начал читать её сам, погрузившись в неизменное состояние. Через 30 лет, в 1957 году, осмотр показал, что Хамбо лама пребывает в неизменном состоянии, сохранив тело, ткани и позу, в которой ушёл.
Вулканы в России можно увидеть только на Камчатке. В горном массиве Восточный Саян есть настоящая Долина вулканов. Местные называют её Падь Хигол. В верхней части расположены три конуса, среди них вулкан Кропоткина. Его кратер диаметром около 200 метров возвышается над лавовым полем на высоте 120 метров.
Вулкан Кропоткина — самый крупный из потухших. Он назван в честь географа и революционера, который занимался исследованием тектонического строения Сибири.
Глубина кратера этого вулкана очень большая — 60 метров. В воронку легко мог бы поместиться 20-этажный дом. На дне имеется круглая сухая площадка диаметром 20 метров. Конус сложен базальтовым шлаком, который имеет чёрный цвет с зеленоватым оттенком.
Ещё один вулкан назван в честь известного исследователя гор Восточного Саяна, который трагически погиб здесь в 1914 году. Учёный известен тем, что первым в 1869 году совершил восхождение на высочайшую — 3491 метр — в Бурятии и Восточной Сибири вершину
Седловина вулкана Перетолчина поднимается до 60 метров над подножием вулкана, сложена она туфами. Основание базальтового шлакового конуса вытянуто на север и имеет диаметр 500−550 метров. Глубина кратера — 35−45 метров, на дне его имеется небольшое озерко глубиной 2−3 метра.
В отличие от вулкана Кропоткина, большая часть склонов вулкана Перетолчина покрыта дёрном и редким чахлым лиственничком с зарослями ерника и разнотравьем. На стенках кратера встречаются лишайники. На его северном склоне выделяется меридиональная трещина, на протяжении которой размещаются лавовые купола и шлаковые постройки.
Если спросить у любого бурята, чем он будет угощать гостей, почти в 100% случаев ответ будет — буузами. Мы уже рассказывали вам их историю и даже рисовали рецепт.
Это блюдо похоже на пельмени, манты и хинкали. Название означает «мясо, завёрнутое в тесто». Для начинки используется баранина, говядина и свинина. Формой буузы напоминают юрту.
Их едят руками. Сначала делают надкус сбоку, откуда маленькими глотками выпивают горячий бульон. После этого надо сказать «баярлаа» (что в переводе значит «спасибо») — это традиция.
Бурятская кухня не обходится без молока. Например, традиционный солёный чай с молоком в регионе считается «душой народа», это незаменимый напиток на столе в любой праздник, а рецептов его приготовления столько же, сколько семей проживает в Бурятии.
Город
Исторической считается часть Советского района на мысу при слиянии рек в устье Уды. Среди небольших улочек видны архитектурные контрасты столицы от XVIII до XXI века.
Самая живописная часть центра состоит из деревянных домов. Это небольшие избушки XIX века с резными наличниками, добротные дома начала ХХ века, одно- и двухэтажные советские бараки.
Главная улица города, как и во многих других регионах, — Ленина, бывшая Большая Николаевская. Это идеальное место для знакомства со столицей.
На другом конце улицы — самая большая в мире голова Ленина на площади перед зданием администрации. Рядом — местный «Арбат», Театр оперы и балета, построенный японскими военнопленными, арка 1891 года в честь визита цесаревича Николая Александровича, которую снесли в 1936-м, а восстановили в 2006-м, старинные каменные особняки, музеи природы Бурятии и истории