Спутник заснял «кольцо голубого огня» над полюсом (фото)
Это самые высокие облака в атмосфере нашей планеты.
Это самые высокие облака в атмосфере нашей планеты.
Спутник NASA заснял редкое явление — серебристые облака, которые также называют ночными светящимися облаками.
Данное изображение — это компиляция нескольких сделанных подряд снимков, позволяющая показать свечение мезосферных облаков над всем Северным полюсом и Гренландией, как это и происходило на самом деле.
Ранее считалось, что ночные светящиеся облака состоят из вулканической или метеорной пыли. Позже данные спутника UARS показали, что они состоят в основном из водяного льда.
Снимок сделан спутником The Aeronomy of Ice in the Mesosphere, который изучает мезосферу земли с 2007 года.
Анна Лысенко