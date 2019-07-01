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17:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник заснял «кольцо голубого огня» над полюсом (фото)

Это самые высокие облака в атмосфере нашей планеты.

Источник: NASA Earth Observatory/ Joshua Stevens

Спутник NASA заснял редкое явление — серебристые облака, которые также называют ночными светящимися облаками.

Данное изображение — это компиляция нескольких сделанных подряд снимков, позволяющая показать свечение мезосферных облаков над всем Северным полюсом и Гренландией, как это и происходило на самом деле.

Серебристые облака появляются только после захода солнца на высоте 76—95 км над поверхностью Земли. Это самые высокие облака в атмосфере Земли. Они наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43 и 65 градусами северной и южной широты.

Ранее считалось, что ночные светящиеся облака состоят из вулканической или метеорной пыли. Позже данные спутника UARS показали, что они состоят в основном из водяного льда.

Снимок сделан спутником The Aeronomy of Ice in the Mesosphere, который изучает мезосферу земли с 2007 года.

Анна Лысенко

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