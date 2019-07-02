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10:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 2 июля: наблюдаем за пчелами

О погоде также расскажут цветы.

Источник: @anniespratt

2 июля вспоминают святых Зосиму и Савватия, которые считаются покровителями пчел. В народе верили, что именно этот день является самым жарким в году.

Поскольку Зосима и Савватий «отвечали» за пчел, то большинство погодных примет были связаны именно с этими насекомыми.
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Так, если пчелы жалили или сидели на стенках улья, то в ближайшее время ожидалась сильная засуха и жара. Сонные пчелы говорили о скором похолодании, а если они пытались спрятаться в ульях, то скоро ждали дождя.

Погоду определяли и по другим приметам. К примеру, если сухие ветки на деревьях ломались и падали в тихую погоду — это предвещало ненастье. О скором дожде говорили вьюнок и белая кувшинка, закрывшие свои цветы днем. Также, если в сухую погоду поднималась пыль, то следовало ждать ливня.

Кроме того, скорые осадки предвещало солнце, которое садилось в слой перистых облаков.

Екатерина Гура

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