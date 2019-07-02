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12:23 (мск), источник: Газета.Ру

2 июля состоится полное солнечное затмение

Понаблюдать за ним своими глазами смогут жители Чили и Аргентины, остальные же могут насладиться зрелищем с помощью онлайн-трансляций.

Источник: РИА "Новости"

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. На территории России же наблюдать его не удастся.

Затмение будет длиться 4 минуты 33 секунды, а максимальная фаза начнется в 22:23 мск.

Сегодняшнее затмение продлится в два раза дольше, чем аналогичное в 2017 году. За ним смогут наблюдать жители Боливии, Перу, Эквадора, Парагвая и Уругвая, а также некоторых регионов Бразили, Колумбии, Панамы и Венесуэлы.

Тень коснется земли недалеко от чилийского города Ла-Серена. Далее она будет двигаться на юго-восток. Затмение завершится вблизи Буэнос-Айреса в Аргентине. Для тех, кто не сможет наблюдать за затмением лично, организована трансляция на сайте NASA.

Ради затмения в Чили и Аргентину направятся знаменитости — в том числе астрофизик и гитарист Queen Брайан Мэй, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, бывший президент США Билл Клинтон и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Они и еще около 230 состоятельных любителей астрономии будут наблюдать за затмением с территории расположенного к северо-востоку от Ла-Серены элитного лагеря Nomad Eclipse Glamp, пребывание в котором стоит до $5000.

Среди желающих понаблюдать за затмением — известные актеры, в том числе, возможно, в Аргентину прибудут Роберт Дауни-младший («Железный человек») и Крис Эванс («Капитан Америка»).

Солнечное затмение происходит тогда, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Оно возможно в тех случаях, когда новолуние случается вблизи одного из лунных узлов — точек пересечения видимых орбит Луны и Солнца. Период, когда Солнце находится вблизи узла лунной орбиты и могут происходить затмения, называется сезоном затмений. Он длится около месяца.

Лунные и солнечные затмения происходят раз в полгода, период между ними — две недели.

В течение 2019 года ожидается пять затмений. В частности, три солнечных (частное — 6 января, полное — 2 июля и кольцеобразное — 26 декабря), а также два лунных (полное — 21 января и частное — 17 июля). Все затмения, кроме полного, доступны для наблюдений со стороны России.

Кольцеобразное солнечное затмение 26 декабря 2019 года можно будет наблюдать на Аравийском полуострове, в Индии и Индонезии.
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Первое лунное затмение года

Полоса кольцеобразной фазы начнется на территории Саудовской Аравии вблизи побережья Персидского залива. Оттуда полоса двинется на юго-восток через территории ОАЭ и Омана, затем по акватории Аравийского моря, далее по югу Индии и северной оконечности Шри-Ланки, а затем через Суматру, Сингапур и Калимантан. Наибольшая фаза затмения наступит недалеко от Сингапура. После Калимантана полоса кольцеобразной фазы, следуя уже на северо-восток, пройдет по южной оконечности Филиппинских островов и выйдет в акваторию Тихого океана. Частные фазы затмения будут видны почти во всей зарубежной Азии (кроме западной части Турции), в бывшем СССР (Закавказье, Средняя Азия, Казахстан, большая часть Северного Кавказа, Нижнее Поволжье, Южный Урал, юг Сибири и Дальнего Востока), на крайнем востоке Африки, в северной и западной частях Австралии, в северной части Индийского и западной части Тихого океана.

Самым известным затмением 21 века стало затмение 21 августа 2017 года. Оно получило название «Большого американского» — полоса видимости полной фазы затмения прошла через всю Северную Америку, частные фазы затмения были видны на Чукотском полуострове.

Длительность затмения в максимуме составляла две минуты сорок секунд, ширина лунной тени на земной поверхности составила 115 км.
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Посмотреть на затмение смогли не только жители США — NASA совместно с видеоплатформой Stream запустило онлайн-трансляцию. Для трансляции в небе была организована сеть более чем из 50 стратостатов, оснащенных видеокамерами. Они поднялись на высоту в 30 км.

Плохая погода не могла бы помешать трансляции — стратостаты находились выше облаков и располагались в разных точках США.

Кроме солнечного затмения в июле 2019 года россияне, в том числе москвичи, смогут наблюдать кольца Сатурна и его крупнейший спутник Титан, поскольку планета окажется очень близко к Земле.

11 ноября произойдет еще одно необычное астрономическое явление, такие случаются около дюжины раз за сто лет. Меркурий встанет на одну линию с Солнцем и его можно будет наблюдать как маленькую черную точку на фоне яркой звезды. Это явление будет длиться порядка четырех часов.

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