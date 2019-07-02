2 июля состоится полное солнечное затмение
Понаблюдать за ним своими глазами смогут жители Чили и Аргентины, остальные же могут насладиться зрелищем с помощью
Понаблюдать за ним своими глазами смогут жители Чили и Аргентины, остальные же могут насладиться зрелищем с помощью
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в
Сегодняшнее затмение продлится в два раза дольше, чем аналогичное в 2017 году. За ним смогут наблюдать жители Боливии, Перу, Эквадора, Парагвая и Уругвая, а также некоторых регионов Бразили, Колумбии, Панамы и Венесуэлы.
Тень коснется земли недалеко от чилийского города
Ради затмения в Чили и Аргентину направятся знаменитости — в том числе астрофизик и гитарист Queen Брайан Мэй, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, бывший президент США Билл Клинтон и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Они и еще около 230 состоятельных любителей астрономии будут наблюдать за затмением с территории расположенного к
Среди желающих понаблюдать за затмением — известные актеры, в том числе, возможно, в Аргентину прибудут Роберт
Солнечное затмение происходит тогда, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Оно возможно в тех случаях, когда новолуние случается вблизи одного из лунных узлов — точек пересечения видимых орбит Луны и Солнца. Период, когда Солнце находится вблизи узла лунной орбиты и могут происходить затмения, называется сезоном затмений. Он длится около месяца.
Лунные и солнечные затмения происходят раз в полгода, период между ними — две недели.
В течение 2019 года ожидается пять затмений. В частности, три солнечных (частное — 6 января, полное — 2 июля и кольцеобразное — 26 декабря), а также два лунных (полное — 21 января и частное — 17 июля). Все затмения, кроме полного, доступны для наблюдений со стороны России.
Полоса кольцеобразной фазы начнется на территории Саудовской Аравии вблизи побережья Персидского залива. Оттуда полоса двинется на
Самым известным затмением 21 века стало затмение 21 августа 2017 года. Оно получило название «Большого американского» — полоса видимости полной фазы затмения прошла через всю Северную Америку, частные фазы затмения были видны на Чукотском полуострове.
Посмотреть на затмение смогли не только жители США — NASA совместно с видеоплатформой Stream запустило
Плохая погода не могла бы помешать трансляции — стратостаты находились выше облаков и располагались в разных точках США.
Кроме солнечного затмения в июле 2019 года россияне, в том числе москвичи, смогут наблюдать кольца Сатурна и его крупнейший спутник Титан, поскольку планета окажется очень близко к Земле.
11 ноября произойдет еще одно необычное астрономическое явление, такие случаются около дюжины раз за сто лет. Меркурий встанет на одну линию с Солнцем и его можно будет наблюдать как маленькую черную точку на фоне яркой звезды. Это явление будет длиться порядка четырех часов.