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12:50 (мск), источник: Интерфакс

Иркутские ученые объяснили наводнение в области аномальными процессами в атмосфере

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Аномальные атмосферные процессы, вызванные глобальными изменениями климата, стали причиной сильнейшего за последние 180 лет наводнения в Иркутской области, в результате которого пострадали дома более 30 тысяч местных жителей, более 20 человек погибли и пропали без вести.

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Пресс-служба Иркутского госуниверситета (ИГУ) сообщает, что научные сотрудники вуза пришли к такому выводу после анализа синоптических карт и моделей.

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«В западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — взаимодействие сразу трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана», — приводятся в сообщении слова доцента географического факультета ИГУ Инны Латышевой.

Она отметила, что период максимума осадков и подъема рек в Иркутской области 25—26 июня совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, который принес тепло и влагу с океана.

«Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа (запада Иркутской области, где находится горная система Восточного Саяна — ИФ) проявили себя в развитии облачности и осадков», — уточнила Латышева.

Еще одним «виновником» паводка стал холодный циклонический вихрь, который образовался над Западной Сибирью и длительное время находился на юге Иркутской области.

«Причина катастрофического паводка — аномальное развитие атмосферных процессов на фоне глобальных изменений климата. Под влиянием таких процессов в наибольшей степени среди регионов Евразии оказалась Иркутская область», — считает Латышева.

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По мнению иркутских ученых, в будущем масштабное наводнение может повториться.

«В условиях тенденции увеличения положительных аномалий температур воздуха и сумм осадков в июне вероятность сильных и продолжительных дождей в Иркутской области определяется как высокая. В то же время, учитывая возросшую повторяемость блокирующих антициклонов, возрастает вероятность и засушливых периодов (…). Сочетание аномально сухих и влажных периодов стало отличительной чертой современной Сибири. Неустойчивость этих процессов усиливается, соответственно становится сложнее их прогнозировать», — пояснила Латышева.

Как ранее сообщалось, в регионе с 25 июня произошло подтопление 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов, в которых проживают 32 тыс. 798 человек, в том числе 7 тыс. 938 детей, и 6 тыс. 847 приусадебных участков. Во время паводка, по данным МЧС, 14 человек погибли и 13 пропали без вести.

По данным на утро вторника, остаются подтопленными 42 населенных пункта в трех районах: в Тулунском — 23, в Чунском — 14, в Тайшетском — 5. Подтоплены 4 тыс. 130 жилых дома, в которых проживают 9 тыс. 325 человек, в том числе 2 тыс. 208 детей, 4 тыс. 143 приусадебных участков, восемь социально-значимых объектов и 11 участков автодорог.

Сообщалось также, что это самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные продолжительные дожди 24—27 июня в западных районах региона.

Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

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