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09:36 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: Угадай страну по достопримечательности

Во время отпуска многие стремятся путешествовать и увидеть всемирно известные достопримечательности вживую.

Любой человек может назвать десять, пятнадцать или даже двадцать самых известных памятников и зданий, которые он хотел бы увидеть. Но хорошо ли вы помните, в каких странах они находятся?

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