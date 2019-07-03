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09:44 (мск), источник: Российская газета

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

В пределах нормы будет июль на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири. А в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа температура будет выше нормы.

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Но, как уточнил Вильфанд, первая декада месяца в центре страны ожидается неоднородной. Так, уже в середине этой недели в центр европейской территории начнет поступать влажный и умеренно прохладный воздух. И температура в центральных регионах понизится до 17−20 градусов. Это ниже нормы на 2−3 градуса.

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В некоторых северных районах Московской области температура днем будет понижаться до +16 градусов. Но к выходным снова распогодится.

Летняя же погода установится в центре страны, в том числе и в столичном регионе, со второй декады месяца.

«Хочу подчеркнуть, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается. Практически везде на территории России. Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», — отметил Роман Вильфанд. И добавил, что в России замечательная погода. Именно благодаря своей изменчивости.

«В минувшие выходные во Франции была зафиксирована самая высокая температура за 200 лет — 44,9 градуса. Этот максимум отмечен чуть севернее Ниццы. Представляете, какое пекло! И насколько у нас комфортная погода!», — считает синоптик.

Что касается осадков, то на 80 процентах территории страны они выпадут в пределах нормы. «Это очень хорошо, значит, не ожидается засуха», — подчеркнул Роман Вильфанд. Дефицит дождей прогнозируется на Ямале, севере Таймыра, на Чукотке, Камчатке. Избыток осадков будет в Красноярском крае и в Якутии.

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