Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Освобождённый из Донбасса украинец сделал заявление
Котийяр, Кравиц, Хадид на светском рауте в Париже
Июльские дети: чем они уникальны
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Известная марка уходит в прошлое
Исход ЧП с Пугачевой: решена судьба начальника вокзала
Трагедия для РФ: детали гибели туристов в Сочи
В российских школах появился новый предмет
Июльские дети: чем они уникальны
55-летний Брэд Питт стал звездой австралийского глянца
Каждая четвертая женщина в России зарабатывает больше мужа
Появились подробности исчезновения футболистки в озере
Как Хабиб стал одним из самых дорогих бойцов мира
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
12:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы: дождь 3 июля — к затяжному дождю

О погоде расскажет и поведение насекомых.

Источник: @ingemusic

3 июля в народе отмечали день Мефодия-перепелятника. В него было принято охотиться на перепелов и наблюдать за животным миром, чтобы определить погоду на ближайшее время.

Существовали следующие приметы. Если паук плетет паутину, то скоро установится теплая и ясная погода, а если он прячется в укрытие, то пойдет дождь.

Если жабы выползают на траву, лягушки активно прыгают по суше, лебеди громко кричат, а муравьи собираются в небольшие кучки, то следует ждать дождей, гроз и ветров.

Кроме того, если на Мефодия идет дождь, то такая же дождливая погода сохранится на протяжении 40 дней.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Tesla Model S, электроролики и байк за 600 тысяч. Как выглядит техника 2019 года Более 70 видов техники на трех площадках.
Кино
Стеша Маликова, Светлана Ходченкова и другие на премьере «Анны» Модель Саша Лусс, исполнившая главную роль в новом боевике Люка Бессона, представила картину российским звездам
Авто
Новый BMW X6: большая фотогалерея очень крутого кроссовера BMW представила новое – уже третье по счету – поколение кроссовера X6. Давайте посмотрим на фотографии этого автомобиля и узнаем самое главное о нем
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 12 585
Муж до сих пор любит свою бывшую 290
18 мне уже..... 279
Сбежавшая принцесса 143
Леди
Черно-белый шик: Кейт Миддлтон посмотрела теннис в элегантном платье Герцогиня совершила неожиданный выход.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»