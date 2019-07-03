Погодные приметы: дождь 3 июля — к затяжному дождю
О погоде расскажет и поведение насекомых.
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О погоде расскажет и поведение насекомых.
3 июля в народе отмечали день
Существовали следующие приметы. Если паук плетет паутину, то скоро установится теплая и ясная погода, а если он прячется в укрытие, то пойдет дождь.
Кроме того, если на Мефодия идет дождь, то такая же дождливая погода сохранится на протяжении 40 дней.
Екатерина Гура