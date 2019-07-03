Ученые: Антарктида теряет лед с рекордной скоростью
За три года здесь растаял лед площадью с Мексику.
За три года здесь растаял лед площадью с Мексику.
Количество льда в Антарктиде упало с рекордно высокого до рекордно низкого уровня всего за три года.
С таким заявлением выступила международная группа экспертов в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи подвели итог 40-летних спутниковых наблюдений за ледяным покровом Антарктиды. С конца 1970-х площади морского льда здесь увеличивались на 112 миллиардов тонн ежегодно до наступления XXI века, а затем примерно на 82 миллиарда тонн каждый год. Рекордных размеров они достигли в 2014 году.
Лед оказывал серьезное воздействие на окружающую среду, отражая солнечную радиацию и ограничивая взаимодействие между океаном и атмосферой.
Но затем процесс накапливания обернулся вспять. Уже в феврале 2017 года площади морского льда в Антарктиде стали самыми низкими за весь 40-летний период наблюдений. Это немало озадачило ученых. В целом Антарктида потеряла лед площадью с Мексику, говорят исследователи.
По их словам, такая потеря может стать как временной, так и окончательной, учитывая глобальное потепление.
Анна Лысенко