Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кроссоверы, которые меньше всего потеряют в цене через три года
Каждая четвертая женщина в России зарабатывает больше мужа
Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Сотрудница зоопарка спаслась от белого медведя при помощи веника В Сети появилось видео, как сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником
Среди погибших подводников оказались непростые люди
Украинцы устроили ажиотаж в Крыму - эксперт
Егор Крид и Юлия Александрова вместе снимаются в кино
Алексею Серебрякову — 55: лучшие роли народного артиста
Саша Савельева показала фигуру после родов
Киркоров и Орбакайте с детьми отправились в парк Universal
Каждая четвертая женщина в России зарабатывает больше мужа
Котийяр, Кравиц, Хадид на светском рауте в Париже
Появились подробности исчезновения футболистки в озере
Шарапова описала свою мечту
Назван самый агрессивный город России
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Фоторепортажи
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
16:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: Антарктида теряет лед с рекордной скоростью

За три года здесь растаял лед площадью с Мексику.

Источник: Reuters

Количество льда в Антарктиде упало с рекордно высокого до рекордно низкого уровня всего за три года.

С таким заявлением выступила международная группа экспертов в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте также
В Гренландии обнаружили 56 озер

Исследователи подвели итог 40-летних спутниковых наблюдений за ледяным покровом Антарктиды. С конца 1970-х площади морского льда здесь увеличивались на 112 миллиардов тонн ежегодно до наступления XXI века, а затем примерно на 82 миллиарда тонн каждый год. Рекордных размеров они достигли в 2014 году.

Лед оказывал серьезное воздействие на окружающую среду, отражая солнечную радиацию и ограничивая взаимодействие между океаном и атмосферой.

Но затем процесс накапливания обернулся вспять. Уже в феврале 2017 года площади морского льда в Антарктиде стали самыми низкими за весь 40-летний период наблюдений. Это немало озадачило ученых. В целом Антарктида потеряла лед площадью с Мексику, говорят исследователи.

По их словам, такая потеря может стать как временной, так и окончательной, учитывая глобальное потепление.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Самые странные самолеты в истории авиации «Беременный Гуппи» и самолет-аэродинамическая труба.
Кино
Киану Ривз вернулся к своей роли 30-летней давности Актеру пришлось избавиться от бороды ради съемок в комедии «Билл и Тед»
Авто
Пьяный депутат избил инспектора ДПС лопатой Конфликт произошел в июне этого года в Якутии во время празднования национального праздника лета — «Ысыах-2019»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 12 618
Муж до сих пор любит свою бывшую 365
18 мне уже..... 312
аптека.ру 159
Леди
Черно-белый шик: Кейт Миддлтон посмотрела теннис в элегантном платье Герцогиня совершила неожиданный выход.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»