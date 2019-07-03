«Хаббл» заснял звездный «фейерверк», который длится 170 лет
Новый снимок поможет понять природу вспышки.
Новый снимок поможет понять природу вспышки.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал вспышку в системе Эта Киля на расстоянии 7500 световых лет от Земли.
Эта Киля — это двойная
Она стала второй по яркости звездой после Сириуса на земном небе. Двойная звезда была видна невооруженным глазом и даже стала навигационным ориентиром для моряков в южных морях. Постепенно, к 1870-м годам, ее яркость уменьшилась, но с 1940 года стала увеличиваться опять.
Снимок сделан камерой, которая фиксирует ультрафиолетовое свечение. Синие участки на фото — это выбросы магния, а красные — азота.
Астрономы были удивлены, обнаружив выбросы магния в тех местах, где его раньше не замечали. Это поможет им лучше понять природу вспышки.
Анна Лысенко