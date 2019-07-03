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17:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» заснял звездный «фейерверк», который длится 170 лет

Новый снимок поможет понять природу вспышки.

Источник: NASA's Goddard Space Flight Center

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал вспышку в системе Эта Киля на расстоянии 7500 световых лет от Земли.

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Эта Киля — это двойная звезда-гипергигант в созвездии Киля с совокупной светимостью более чем в 5 миллионов раз превосходящей солнечную. В 1837 году в этой системе произошла так называемая «Великая вспышка», в результате которой двойная звезда значительно увеличила свою яркость.

Она стала второй по яркости звездой после Сириуса на земном небе. Двойная звезда была видна невооруженным глазом и даже стала навигационным ориентиром для моряков в южных морях. Постепенно, к 1870-м годам, ее яркость уменьшилась, но с 1940 года стала увеличиваться опять.

Снимок сделан камерой, которая фиксирует ультрафиолетовое свечение. Синие участки на фото — это выбросы магния, а красные — азота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Астрономы были удивлены, обнаружив выбросы магния в тех местах, где его раньше не замечали. Это поможет им лучше понять природу вспышки.

Анна Лысенко

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