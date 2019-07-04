Погодные приметы на 4 июля: наблюдаем за природой
Радуга и ветер расскажут о погоде на ближайшие дни.
Радуга и ветер расскажут о погоде на ближайшие дни.
4 июля в народе называют Ульяновым днем. В это время было принято заниматься сбором липовых цветков.
Погоду на ближайшие дни определяли по нескольким приметам. Так, если ветер менял свое направление по часовой стрелке — ожидалась хорошая погода. О теплой и ясной погоде также говорили белые и красные круги около звезд.
Если на Ульянов день была сильная гроза, то ненастная погода сохранялась еще несколько дней.
Также наши предки обращали внимание на листья папоротника. Если они закручивались книзу — ждали теплую и сухую погоду, а если расправлялись — дождь.
Екатерина Гура