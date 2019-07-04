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11:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 июля: наблюдаем за природой

Радуга и ветер расскажут о погоде на ближайшие дни.

4 июля в народе называют Ульяновым днем. В это время было принято заниматься сбором липовых цветков.

Погоду на ближайшие дни определяли по нескольким приметам. Так, если ветер менял свое направление по часовой стрелке — ожидалась хорошая погода. О теплой и ясной погоде также говорили белые и красные круги около звезд.

Если днем радуга протягивалась с востока на запад — можно было надеяться на хорошую погоду. А если после дождя припекало солнце, то к вечеру снова должны были начаться дожди.

Если на Ульянов день была сильная гроза, то ненастная погода сохранялась еще несколько дней.

Также наши предки обращали внимание на листья папоротника. Если они закручивались книзу — ждали теплую и сухую погоду, а если расправлялись — дождь.

Екатерина Гура

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