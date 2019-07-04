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15:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Экология в моде: в Берлине показали сумки из яблок и обувь из кофе (видео)

Впервые экологичные наряды показали тут 10 лет назад.

В рамках Берлинской Недели моды состоялись необычные экопоказы. Одежду, обувь и аксессуары в Германию привезли более сотни дизайнеров со всего мира.

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Среди самых необычных модных брендов в этом году можно отметить марку Nuuwaï, которая создает сумки из яблочной кожуры. Ей они заменяют почти 50% полиуретана. Экосумки стоят от 30 до 200 евро.

Еще одна необычная компания — Nat-2. Они создают обувь из экологически чистых и переработанных материалов. Все модели делаются вручную в Италии.

Некоторые из них сделаны из мха, переработанных пластиковых бутылок, стекла, органического хлопка и резины. Также есть обувь, сделанная из лепестков роз, сена, древесины и кофе.

Цены начинаются от 150 евро.

Стоит отметить, что впервые экологические показы стали проводиться в рамках Берлинской Недели моды еще в 2009 году.

Екатерина Гура

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