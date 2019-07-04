Экология в моде: в Берлине показали сумки из яблок и обувь из кофе (видео)
Впервые экологичные наряды показали тут 10 лет назад.
Впервые экологичные наряды показали тут 10 лет назад.
В рамках Берлинской Недели моды состоялись необычные
Среди самых необычных модных брендов в этом году можно отметить марку Nuuwaï, которая создает сумки из яблочной кожуры. Ей они заменяют почти 50% полиуретана.
Еще одна необычная компания — Nat-2. Они создают обувь из экологически чистых и переработанных материалов. Все модели делаются вручную в Италии.
Цены начинаются от 150 евро.
Стоит отметить, что впервые экологические показы стали проводиться в рамках Берлинской Недели моды еще в 2009 году.
Екатерина Гура