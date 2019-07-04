Российские ученые пообещали цунами в Италии

Сотрудники ИНГГ активно сотрудничают со своими итальянскими коллегами и буквально за несколько дней до текущего извержения получили записи сейсмических данных. Полученная информация поможет построить модель вулкана непосредственно перед взрывом. По словам директора института и заведующего лабораторией сейсмической томографии Ивана Кулакова, подобная работа будет проведена впервые в мире, а ее результаты планируется опубликовать в неназванном престижном международном рецензируемом научном журнале.
Самый важный вопрос, на который хотят получить ответ ученые — как внутри вулкана возникают землетрясения.
Обычно, они происходят в местах напряжения твердых и хрупких пород в районе тектонических разломов, однако в недрах Стромболи активной является горячая и жидкая магма. Специалисты ИНГГ предполагают, что в какой-то момент давление в магматической камере понижается и вышележащие породы склеивают стенки каналов вулкана. Когда давление вновь поднимается, магма не может пройти прежним путем и возникают трещины в более холодных и хрупких породах — это и становится причиной землетрясения.
Вышеописанные механизмы не единственный фактор возникновения цунами. Один из склонов Стромболи — Sciara del Fuoco («Поток огня»), устроен так, что большая часть продуктов извержения попадает именно на него. Периодически нагрузка на эту часть острова становится слишком большой, происходит коллапс и огромные массы породы сползают в море. Возникающие из-за активности вулкана волны могут нанести урон не только самому острову, где обитает несколько сотен человек, но и западной части Италии, а также всей Сицилии.