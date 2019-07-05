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10:02 (мск), источник: Популярная механика

Американцам разрешили сажать помидоры перед домом

Пожилая пара из Флориды на протяжении шести лет боролась за свое право выращивать овощи перед домом и только в начале июля у них получилось добиться своего. Теперь в небольшом огороде появятся помидоры, халапеньо, окра и тыквы.

Источник: AP 2019

Проблема состоит в том, что до недавнего времени во Флориде нельзя было высаживать обильную растительность перед домом со стороны улицы, чтобы не портить внешний вид улиц.

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За нарушение полагался штраф в размере 50 долларов в день и после введения этого закона в 2013 году, пожилой чете пришлось выполоть весь свой огород, на котором они 17 лет выращивали овощи и фрукты. Фасад их дома обращен на юг, поэтому во дворе почти весь день нет солнца, так что единственным местом для делянки на участке оказался газон со стороны дороги.

Чтобы отстоять свои права Гермина Рикеттс с мужем Томом Кэрроллом обратились в Институт юстиции — некоммерческую юридическую организацию, которая, в числе прочего, специализируется на земельном праве. Итогом долгой судебной тяжбы стал «Акт об огородах», подписанный Законодательным собранием Флориды. Как сообщает издание NPR, губернатор штата подписал документ в понедельник, 1 июля, и ровно в тот же день Гермина снова начала заниматься посадками.

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