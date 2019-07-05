Погодные приметы на 5 июля: солнце обещает жаркое лето
А осадки — к дождливым месяцам.
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А осадки — к дождливым месяцам.
По народному календарю 5 июля — день Ульяны. В него наши предки с раннего утра собирали лютики, веря, что они отличаются особыми целебными свойствами.
О погоде судили по разным приметам.
А если шел дождь, то до сентября ожидалось ненастье. Черные облака, плывущие по небу очень быстро, предвещали скорый дождь. Об осадках также говорил «дымящийся» туман и полуденная радуга.
Если домашняя птица в этот день ощипывалась, купалась в пыли и хохлилась, то скоро должен был пойти дождь. Ждать ненастной погоды также следовало, если на камнях появлялась влага.
А вот если комары летали роем, а вечером выпала роса, то на следующий день ждали жару и солнце.
Екатерина Гура