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11:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 5 июля: солнце обещает жаркое лето

А осадки — к дождливым месяцам.

Источник: @rose_ekl

По народному календарю 5 июля — день Ульяны. В него наши предки с раннего утра собирали лютики, веря, что они отличаются особыми целебными свойствами.

О погоде судили по разным приметам.

Так, если на Ульяну стояла хорошая погода, тепло и солнце ждали семь недель подряд.
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А если шел дождь, то до сентября ожидалось ненастье. Черные облака, плывущие по небу очень быстро, предвещали скорый дождь. Об осадках также говорил «дымящийся» туман и полуденная радуга.

Если домашняя птица в этот день ощипывалась, купалась в пыли и хохлилась, то скоро должен был пойти дождь. Ждать ненастной погоды также следовало, если на камнях появлялась влага.

А вот если комары летали роем, а вечером выпала роса, то на следующий день ждали жару и солнце.

Екатерина Гура

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