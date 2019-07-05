В Атлантическом океане зафиксировано небывалое цветение водорослей
Его масштабы возрастают с каждым годом.
Его масштабы возрастают с каждым годом.
Используя данные спутниковых наблюдений, американские ученые обнаружили небывалое цветение водорослей в Большом атлантическом саргассовом поясе, пишет Science.
Протяженность и форма пояса морских бурых водорослей, известных как саргассум, зависит от океанических течений и сезона. В отдельные годы водоросли могут распространиться от западного побережья Африки до Мексиканского залива. Так, например, произошло в 2018 году: их общая масса, по оценкам ученых, достигла 20 миллионов тонн.
Ученые, возглавляемые Колледжем морских наук USF, проанализировали спутниковые данные за 2000−2018 годы и увидели, что с 2011 года масса водорослей в тропической зоне Атлантического океана начала резко возрастать.
Команда предположила, что пояс формируется сезонно в ответ на два ключевых «выброса» питательных для водорослей веществ. Первый из них происходит весной и летом, когда вместе с водами Амазонки в океан попадают удобрения. В последние годы сток азота и фосфора увеличился как результат массовой вырубки лесов и появления новых сельхозугодий.
Второй «выброс» происходит зимой. Это естественный процесс под названием апвеллинг. Подъём глубинных вод океана к поверхности у западноафриканского побережья снабжает водоросли питательными веществами со дна океана.
В прошлом году Барбадос даже объявил чрезвычайное положение
«Масштабы этого цветения действительно огромны» — комментирует Вуди Тернер, менеджер Программы экологического прогнозирования в
В умеренных дозах саргассум полезен для океана. Он обеспечивает среду обитания для черепах, крабов, рыб и птиц, а также выделяет кислород путем фотосинтеза, как и другие растения.
Но обилие бурых водорослей, наоборот, мешает некоторым морским видам двигаться и дышать. Отмирая и опускаясь на дно, саргассум повреждает или уничтожает кораллы и морскую траву. На пляжах саргассум выделяет газообразный сероводород и пахнет тухлыми яйцами.
Анна Лысенко