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12:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Атлантическом океане зафиксировано небывалое цветение водорослей

Его масштабы возрастают с каждым годом.

Источник: Brian Lapointe, Ph.D., Florida Atlantic University's Harbor Branch Oceanographic Institute

Используя данные спутниковых наблюдений, американские ученые обнаружили небывалое цветение водорослей в Большом атлантическом саргассовом поясе, пишет Science.

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Протяженность и форма пояса морских бурых водорослей, известных как саргассум, зависит от океанических течений и сезона. В отдельные годы водоросли могут распространиться от западного побережья Африки до Мексиканского залива. Так, например, произошло в 2018 году: их общая масса, по оценкам ученых, достигла 20 миллионов тонн.

Ученые, возглавляемые Колледжем морских наук USF, проанализировали спутниковые данные за 2000−2018 годы и увидели, что с 2011 года масса водорослей в тропической зоне Атлантического океана начала резко возрастать.

Команда предположила, что пояс формируется сезонно в ответ на два ключевых «выброса» питательных для водорослей веществ. Первый из них происходит весной и летом, когда вместе с водами Амазонки в океан попадают удобрения. В последние годы сток азота и фосфора увеличился как результат массовой вырубки лесов и появления новых сельхозугодий.

Второй «выброс» происходит зимой. Это естественный процесс под названием апвеллинг. Подъём глубинных вод океана к поверхности у западноафриканского побережья снабжает водоросли питательными веществами со дна океана.

С 2011 года саргассум начал появляться и в тех местах Атлантического океана, где его раньше не наблюдали. Он захватил береговые линии, создав проблемы для туризма и вылова рыбы.

В прошлом году Барбадос даже объявил чрезвычайное положение из-за бурых водорослей.

«Масштабы этого цветения действительно огромны» — комментирует Вуди Тернер, менеджер Программы экологического прогнозирования в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.

В умеренных дозах саргассум полезен для океана. Он обеспечивает среду обитания для черепах, крабов, рыб и птиц, а также выделяет кислород путем фотосинтеза, как и другие растения.

Но обилие бурых водорослей, наоборот, мешает некоторым морским видам двигаться и дышать. Отмирая и опускаясь на дно, саргассум повреждает или уничтожает кораллы и морскую траву. На пляжах саргассум выделяет газообразный сероводород и пахнет тухлыми яйцами.

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Анна Лысенко

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