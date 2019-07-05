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17:02 (мск), источник: РИА Новости

В Астрахани откачали лужу во дворе многоэтажки, в которой купались дети

ВОЛГОГРАД, 5 июл — РИА Новости. Лужу во дворе многоэтажки в Астрахани, образовавшуюся после сильного дождя накануне ночью, в которой купались местные дети, уже откачали, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

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Ранее в соцсетях появилось видео, где дети в Астрахани в районе под названием «военный городок» купаются в луже во дворе многоэтажного дома. Как сообщили РИА Новости в мэрии города, накануне ночью прошел сильный дождь, а ливневые канализации есть не во всех районах Астрахани.

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«Те участки ливневой канализации, которые есть, они справляются и отводят дождевую воду с улиц, там где ее нет, там происходит подтопление … Как только начался дождь, коммунальные службы были переведены на усиленные вариант работы и как позволила погода машины вышли на откачку дождевых вод. … Эту лужу в “военном городке” уже откачали», — сообщили РИА Новости в мэрии.

По информации ведомства, всего на откачку луж на улицы города вышли около 40 машин, работы будут вестись до полного устранения последствий непогоды.

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