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20:47 (мск), источник: ТАСС

AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности

Агентство отмечает, что она превысила 32,2 градуса по Цельсию.

Источник: AP 2019

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

По ее данным, температура воздуха в Анкоридже в четверг превысила 32,2 градуса по Цельсию. Как уточнил метеоролог Боб Клей, прежний рекорд составлял 29,4 градуса и был зафиксирован 14 июня 1969 года.

В городе Кенай (штат Аляска), расположенном на одноименном полуострове на побережье залива Кука, и в населенном пункте Кинг-Салмон данный показатель в четверг составил 31,67 градуса, что также стало рекордом. Метеорологи обусловили необычную для Аляски жару влиянием области высокого давления, установившейся над юго-центральной частью штата.

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