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09:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 6 июля: готовим веники

Собранные в этот день травы считались целебными.

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6 июля по юлианскому календарю — канун праздника Ивана Купалы, ивановские ночи, Аграфены Купальницы.

На Руси в это время старались искупаться в реке или сходить в баню. Собранные в этот день травы считались целебными. Крестьяне начинали заготовку веников для бани.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дождь на Аграфены предвещал осадки еще на несколько дней. Если радуга после дождя держится долго, ненастье будет затяжным.

Спрятавшиеся в муравейник муравьи и «заплакавшие» листья на кустах и деревьях тоже предвещают ненастные дни.

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