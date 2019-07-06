Народные приметы на 6 июля: готовим веники
Собранные в этот день травы считались целебными.
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Собранные в этот день травы считались целебными.
6 июля по юлианскому календарю — канун праздника Ивана Купалы, ивановские ночи, Аграфены Купальницы.
На Руси в это время старались искупаться в реке или сходить в баню. Собранные в этот день травы считались целебными. Крестьяне начинали заготовку веников для бани.
Дождь на Аграфены предвещал осадки еще на несколько дней. Если радуга после дождя держится долго, ненастье будет затяжным.
Спрятавшиеся в муравейник муравьи и «заплакавшие» листья на кустах и деревьях тоже предвещают ненастные дни.